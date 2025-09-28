লিগ্যাল এইড
হেল্পলাইনের ‘১৬৪৩০’ নম্বরে আইনি সেবা পেয়েছেন প্রায় ২ লাখ ব্যক্তি
জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার (লিগ্যাল এইড) অধীনে হেল্পলাইন কল সেন্টারের টোল-ফ্রি ‘১৬৪৩০’ নম্বর থেকে প্রায় দুই লাখ ব্যক্তিকে আইনি পরামর্শসেবা দেওয়া হয়েছে।
লিগ্যাল এইডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত এ সংস্থার মাধ্যমে সরকারি আইনি সহায়তার বিস্তারিত তথ্য প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, হেল্পলাইনে ফোন করে সেবা নিয়েছেন এক লাখ ৯০ হাজার ৫৭২ জন।
শুরুতে জেলা পর্যায়ে অসচ্ছল জনগোষ্ঠীর জন্য এ আইনি সেবা দেওয়া শুরু হয়। পরে সুপ্রিম কোর্ট, কল সেন্টারের হেল্পলাইন, ঢাকা ও চট্টগ্রামে শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল এবং দেশের কারাগারগুলোতে এ সেবা চালু করা হয়।
আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. রেজাউল করিম বলেন, ২০১৩ সাল থেকে লিগ্যাল এইডে শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেলের কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৬ থেকে চালু হয় জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টারের টোল ফ্রি নম্বর। তারপর থেকে সেখানে গত আগস্ট পর্যন্ত এক লাখ ৯০ হাজার ৫৭২ জন আইনি পরামর্শসেবা পেয়েছেন।
হটলাইনের মাধ্যমে তথ্যসেবা দিতে হেল্পলাইন কল সেন্টার স্থাপনের আগ পর্যন্ত ১৭ হাজার ৩২৮ জনকে আইনি পরামর্শসেবা দেওয়া হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।
দেশে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনি সহায়তা দিতে ‘আইনগত সহায়তা প্রদান আইনের’ অধীনে সরকারি খরচে এ সেবা দেওয়া হয়। আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের অধীনে জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
