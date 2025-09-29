আড়ংয়ে ব্যাগের দাম নেওয়া বন্ধ করতে আইনি নোটিশ

আড়ংয়ে ব্যাগের দাম নেওয়া বন্ধ করতে আইনি নোটিশ
লাইফস্টাইল রিটেইল চেইন আড়ংয়ে কাগজের শপিং ব্যাগের দাম নেওয়া বন্ধ করতে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী নিশাত ফারজানা এ নোটিশ পাঠান।
নোটিশে আড়ং করপোরেট কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মগবাজার আউটলেটের স্টোর ব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়েছে। নোটিশ পাওয়ার ১০ দিনের মধ্যে এ কার্যক্রম বন্ধ না করলে এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালত ও কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অভিযোগ করা হবে বলে এতে উল্লেখ করা হয়।
আইনজীবী নিশাত নোটিশে বলেন, সম্প্রতি আড়ংয়ের মগবাজার আউটলেটে কেনাকাটার পর টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে জানতে পারেন পণ্যের সঙ্গে কোনো ধরনের ব্যাগ দেওয়া হচ্ছে না। জানানো হয়, চলতি সেপ্টেম্বর থেকে এ ব্যাগ দেওয়া হয় না। কেনাকাটা করলে আগে কাগজের যে ব্যাগ বিনা মূল্যে পাওয়া যেত, সেই ব্যাগগুলোই এখন টাকা দিয়ে কিনতে হবে। একটি প্রচারপত্র দিয়ে গ্রাহকদের জানানো হচ্ছে যে ব্যাগের ওপর সীমিত চার্জ প্রযোজ্য এবং ব্যাগ বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হবে স্থানীয় গাছ লাগানোর প্রকল্পে।
সবুজায়নের এমন উদ্যোগকে বাংলাদেশের মানুষ সাধুবাদ জানায় উল্লেখ করে নোটিশে বলা হয়, তবে সেটি সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল অর্থাৎ আড়ং পণ্য বিক্রির লাভ থেকে করলে প্রশংসিত হবে এবং অন্যান্য কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানও এসব বিষয়ে সচেতন হবে। গ্রাহকদের কাছ থেকে কাগজের শপিং ব্যাগের মূল্য নিয়ে তা দিয়ে পরিবেশ রক্ষার কথা বলা এক ধরনের চাঁদাবাজি, জোরপূর্বক আদায় এবং অসাধু ব্যবসায়িক মানসিকতার পরিচয় বহন করে।
নোটিশে দাবি করা হয়, আড়ংয়ের কাগজের এ শপিং ব্যাগ টেকসই নয়। এ ধরনের ব্যাগের জন্য মূল্য নেওয়া বন্ধ করে তা বিনা মূল্যে দিতে হবে।
