সালমান শাহ হত্যাকাণ্ড
স্ত্রী সামীরার মা লুসির দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
চিত্রনায়ক সালমান শাহ হত্যা মামলার তদন্তের স্বার্থে তার স্ত্রী সামীরা হকের মা লতিফা হক লিও ওরফে লুসির দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন আদালত।
মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদনের ভিত্তিতে মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুজ্জামান এ আদেশ দেন।
মামলার আবেদনে বলা হয়, লুসিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া চলছে। এ অবস্থায় তিনি দেশ ছেড়ে গেলে তদন্তে বিঘ্ন ঘটতে পারে। এ আবেদন পর্যালোচনা করে আদালত দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।
নব্বইয়ের দশকের জনপ্রিয় চিত্রনায়ক সালমান শাহ ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ইস্কাটনে নিজ বাসায় রহস্যজনকভাবে মারা যান। প্রথমদিকে পুলিশ এটিকে আত্মহত্যা বলে উল্লেখ করলেও পরিবারের পক্ষ থেকে হত্যার অভিযোগ তোলা হয়।
মামলাটি দীর্ঘদিন ধরে তদন্তাধীন রয়েছে এবং সালমান শাহর মৃত্যু নিয়ে নানা আলোচনা চলছে।
মামলাটিতে এর আগেও কয়েক দফা বিভিন্ন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তদন্ত সংস্থা জানিয়েছে, সত্য উদ্ঘাটনে সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
