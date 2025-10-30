প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: খুরশীদ আলমকে আদালতে হাজিরের নির্দেশ
রাজউকের পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে সরকারি প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত দুর্নীতির তিন মামলায় কারাগারে থাকা রাজউকের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশীদ আলমকে আদালতে হাজির করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক মো. রবিউল আলম আগামী ২ নভেম্বর সাক্ষ্যগ্রহণের পরবর্তী দিন ধার্য করেন। একই সময় আদালত খুরশীদ আলমকে এসব মামলায় হাজির করার নির্দেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম জানান, খুরশীদ আলম গতকাল বুধবার অন্য দুর্নীতি মামলায় আত্মসমর্পণ করে কারাগারে গেছেন। যেহেতু তিনি তিনটি মামলারও এজাহারনামীয় আসামি, তাই আদালতে তাকে হাজির করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে প্রোডাকশন ওয়ারেন্টের আবেদন করা হয়। আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন।
তরিকুল ইসলাম আরও বলেন, পরবর্তী তারিখে খুরশীদ আলমকে আদালতে হাজির করা হবে এবং সেইদিনই সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হবে।
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির এসব মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার বোন শেখ রেহানা, শেখ হাসিনার সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয়, সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, শেখ রেহানার সন্তান টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক, রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ও আজমিনা সিদ্দিকসহ মোট ২৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।
দুদক অভিযোগ করছে, ক্ষমতায় থাকাকালে শেখ হাসিনা ও তার পরিবার পূর্বাচল আবাসন প্রকল্পের ২৭ নম্বর সেক্টরে ১০ কাঠা করে প্লট বরাদ্দ নিয়েছিলেন।
