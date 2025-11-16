  2. আইন-আদালত

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মানিকের আয়কর নথি জব্দের আদেশ

প্রকাশিত: ০২:৫৬ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক/ফাইল ছবি

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের আয়কর নথি জব্দের জন্য আদালত অনুমোদন দিয়েছেন। রোববার (১৬ নভেম্বর) শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ দুদকের আবেদনটি মঞ্জুর করেন।

মামলার নথি অনুযায়ী, ঢাকার কেন্দ্রীয় জরিপ অঞ্চলে সার্ভে-০২-এ রক্ষিত তার (শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক) আয়কর নথি ৭৮২৮-৪৬২৮-০৩২১ নম্বরে রয়েছে। দুদক জানায়, একজন বিচারপতি ও পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি অসৎ উদ্দেশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ৫ কোটি ৩৯ লাখ ৬৬ হাজার ৮২০ টাকার সম্পদ অর্জন এবং অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেনের মাধ্যমে মানি লন্ডারিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

দুদকের আবেদনে বলা হয়, আয়কর আইন ২০২৩-এর ৩০৯(৩)(ক) ধারায় আদালতের আদেশ ছাড়া কোনো নথি জব্দ বা প্রকাশ করা যায় না। তাই আদালত নথি জব্দের অনুমতি দিয়েছেন। আদেশে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আয়কর রিটার্ন, কর নির্ধারণী আদেশসহ সব সংলগ্ন নথি জব্দ ও এক সেট সত্যায়িত ফটোকপি তদন্ত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহ করতে। পাশাপাশি কর কমিশনার ও উপ-কর কমিশনারকেও আদেশের কপি প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আদালতের এই আদেশের ফলে এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরীর সম্পদ ও লেনদেনের তদন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে।

