মানবতাবিরোধী মামলা
আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত চায় রাষ্ট্রপক্ষ
মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করা হবে সোমবার (১৭ নভেম্বর)। এতে আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত চায় রাষ্ট্রপক্ষ।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী প্রসিকিউটর গাজি এম এইচ তামিম বলেন, ‘আমরা ট্রাইব্যুনালে তার (শেখ হাসিনা) সর্বোচ্চ শাস্তি প্রার্থনা করেছি। শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে আসামিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে মামলায় যারা ভিক্টিম বা শহীদ আছেন, আহত পরিবার আছে- তাদের বরাবর হস্তান্তরের প্রার্থনা জানিয়েছি।’
রোববার (১৬ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন প্রসিকিউটর তামিম। তিনি জানান, প্রসিকিউশন দাবি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রার্থনা করেছে ট্রাইব্যুনালের কাছে। ট্রাইব্যুনাল ন্যায়বিচারের স্বার্থে যে আদেশ দিক না কেন প্রসিকিউশন সেটা মেনে নেবে।
এ প্রসিকিউটর বলেন, সোমবার রায়ের যে অংশটুকু ট্রাইব্যুনাল এখানে পড়ে শোনাবেন সেই অংশটুকু ট্রাইব্যুনালের অনুমতি সাপেক্ষে বাংলাদেশ টেলিভিশন, এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কয়েকটি সংস্থা ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে দেশের সব গণমাধ্যম সরাসরি সম্প্রচার করতে পারবে।
আসামিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের পেছনের যুক্তি কী- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে এ প্রসিকিউটর বলেন, ‘এটা আইনে আছে। একটি মানুষের প্রাণের বিনিময় তো আসলে কখনোই দেওয়া সম্ভব না। কিন্তু রাষ্ট্র মাঝেমধ্যে ওই প্রাণের বিনিময়ে তাদের পরিবারকে সচ্ছল করার জন্য, যে ব্যক্তিটি দুনিয়া থেকে চলে গেলেন তিনি পরিবারে যে অবদানটা রাখতেন, তার কিছুটা পূরণ করার জন্য এসব বিধান রেখে থাকে। যেহেতু এই ট্রাইব্যুনালে আর্থিক ক্ষতিপূরণটা আছে, আমরা সেজন্য এটা চেয়েছি।’
