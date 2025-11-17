সাক্ষী ডা. মো. মাহফুজুর রহমান
শেখ হাসিনার দৃশ্যমান বিচার নিশ্চিত করতে হবে
জুলাই গণহত্যার প্রথম রায়ের দিন আদালতে এসেছেন সংশ্লিষ্ট মামলার ১৩ নম্বর সাক্ষী রাজধানীর নিউরো সায়েন্স হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো. মাহফুজুর রহমান।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) রায়ের দিন ধার্য করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এদিন সকালে থেকে আদালতে মামলার সংশ্লিষ্টরা আসেন। আসেন সাক্ষীরাও।
সাক্ষী সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো. মাহফুজুর রহমান বলেন, আমি সাক্ষী দেওয়ার দিনও এক্সাইটেড ছিলাম। আজও আবেগে চলে আসছি। আপনারা জানেন, নিউরো সায়েন্সে ১৬৭ জন রোগীর বেশির ভাগই মাথার খুলি ছাড়া এসেছে। তাদের আমি চিকিৎসা দিয়েছি। নির্মমতার সাক্ষী আমি। যার কারণে সব শহীদ ও আহতদের জন্য আমি গণহত্যাকারী শেখ হাসিনাসহ আসামিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। আদেশ দিয়ে ক্ষ্যান্ত হলেই চলবে না। তাদের দৃশ্যমান বিচার নিশ্চিত করতে হবে।
তিনি বলেন, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি। আমি বাংলাদেশের পক্ষে।
