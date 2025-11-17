  2. আইন-আদালত

দুই কর কর্মকর্তার বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৫৩ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
দুই কর কর্মকর্তার বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা
ফাইল ছবি

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) পৃথক দুটি অনুসন্ধান মামলায় অভিযোগ সংশ্লিষ্ট দুই সরকারি কর কর্মকর্তার বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিতে আদালতের অনুমতি চেয়ে আবেদন করে। ঢাকা সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতে দুদকের প্রসিকিউশন ইউনিটের মাধ্যমে এই আবেদনগুলো দাখিল করা হয়।

শুনানি শেষে আদালত আবেদনগুলো মঞ্জুর করেন। ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক শিহাবুল ইসলাম দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশ দেন।

দুদক জানিয়েছে, কর অঞ্চল–০৩ এর কর কমিশনার (পিআরএল ভোগরত) এমএম ফজলুল হক এবং কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুরের অতিরিক্ত কমিশনার আব্দুর রশিদ মিয়ার নিজস্ব স্বাক্ষরে দাখিল করা সম্পদ বিবরণীতে অসঙ্গতি পাওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চলমান। অনুসন্ধানকালে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিদেশে পলায়নের চেষ্টা করতে পারেন। তাই তদন্তের স্বার্থে তাদের বিদেশ গমন নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন।

আবেদনপত্রে দুই কর্মকর্তার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, পাসপোর্ট নম্বর, বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা বিস্তারিতভাবে আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

দুদক আদালতকে জানায়, যথাযথ অনুমতি ছাড়া তারা দেশত্যাগ করলে চলমান অনুসন্ধান মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হতে পারে। তাই দুই কর্মকর্তার বিদেশযাত্রা নিষিদ্ধ করে আদেশ প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এমডিএএ/এমএমকে

 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।