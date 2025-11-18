  2. আইন-আদালত

৫ ব্যাংক একীভূতকরণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট

প্রকাশিত: ০৩:৩২ পিএম, ১৮ নভেম্বর ২০২৫
সংকটে থাকা পাঁচ বেসরকারি ব্যাংক একীভূত করার সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সাধারণ বিনিয়োগকারী শহিদুল ইসলামের পক্ষে ব্যারিস্টার মাহসিব হোসাইন এ রিট দায়ের করেন।

তিনি এক্সিম ব্যাংকের গ্রাহক ও বিনিয়োগকারী। রিটে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়েছে।

রিটে প্রস্তাবিত ‘সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক’ গঠনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পাঁচ ব্যাংকের সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের তাদের বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডিং অনুপাতে শেয়ার দেওয়ার বিষয়ে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিতে আদালতের নির্দেশ চাওয়া হয়েছে।

রিটের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন আইনজীবী ব্যারিস্টার মাহসিব হোসাইন নিজে।

এর আগে গত ৯ অক্টোবর সংকটে পড়া পাঁচ ব্যাংক একীভূত করার প্রস্তাব অনুমোদন করে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক এবং সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংককে একীভূত করে নতুন একটি শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

নতুন ব্যাংকের জন্য দুটি নাম প্রস্তাব করা হয়েছে—‘ইউনাইটেড ইসলামিক ব্যাংক’ ও ‘সম্মিলিত ইসলামিক ব্যাংক’। ব্যাংকটি বাণিজ্যিকভাবে ও পেশাদারত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে বলে জানানো হয়েছে।

