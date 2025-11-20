চানখাঁরপুলে ছয় হত্যা: তদন্ত কর্মকর্তার পরবর্তী জেরা ২৩ নভেম্বর

চানখাঁরপুলে ছয় হত্যা: তদন্ত কর্মকর্তার পরবর্তী জেরা ২৩ নভেম্বর
রাজধানীর চানখাঁরপুলে ছয়জনকে হত্যার অভিযোগে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা (আইও) মো. মনিরুল ইসলামের জবানবন্দি গ্রহণ শেষে জেরা শুরু হয়েছে।
পরবর্তী জেরার জন্য আগামী ২৩ নভেম্বর দিন ধার্য করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। বুধবার (১৯ নভেম্বর) ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি মো. শফিউল আলমের নেতৃত্বাধীন দুই সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ দিন ঠিক করেন।
ট্রাইব্যুনালে আজ রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম। সঙ্গে ছিলেন প্রসিকিউটর ফারুক আহাম্মদ ও সহিদুল ইসলাম।
গত ১৪ জুলাই মামলায় আট আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল। ১১ আগস্ট চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের সূচনা বক্তব্য শেষে প্রথম সাক্ষী হিসেবে শহীদ আনাসের বাবা সাহরিয়ার খান পলাশ সাক্ষ্য দেন।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ আটজনের বিরুদ্ধে করা মামলাটিতে এ পর্যন্ত তদন্ত কর্মকর্তাসহ মোট ২৬ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন। এখন তদন্ত কর্মকর্তার জেরা শেষ হলে শুরু হবে আর্গুমেন্ট বা যুক্তিতর্ক।
মামলায় গ্রেফতার চার আসামি হলেন- শাহবাগ থানার সাবেক পরিদর্শক (অপারেশন) মো. আরশাদ হোসেন, কনস্টেবল মো. সুজন মিয়া, মো. ইমাজ হোসেন ইমন ও মো. নাসিরুল ইসলাম। পলাতক আসামিরা হলেন- ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান, সাবেক যুগ্ম কমিশনার সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, রমনা অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপ-কমিশনার শাহ আলম মো. আখতারুল ইসলাম ও রমনা অঞ্চলের সাবেক সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ ইমরুল।
ছাত্র-জনতার আন্দোলনকালে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট চানখাঁরপুল এলাকায় শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি চালায় পুলিশ। এতে বহু আহতের পাশাপাশি শাহরিয়ার খান আনাস, শেখ জুনায়েদ, মো. ইয়াকুব, মো. রাকিব হাওলাদার, মো. ইসমামুল হক ও মানিক মিয়া শাহরিক নিহত হন।
এফএইচ/একিউএফ