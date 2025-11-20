  2. আইন-আদালত

শেখ হাসিনার আরও ৩ মামলা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২৬ এএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা/ফাইল ছবি

জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ড পাওয়া শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আরও তিনটি মামলা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন। এর মধ্যে তার শাসনামলে ঘটা গুম সংক্রান্ত মামলা দুটি। এগুলোর আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। অন্য মামলাটি ২০১৩ সালের ৫ মে শাপলা চত্বরে হওয়া হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ নিয়ে। এর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের অপেক্ষায় রয়েছে বলে ট্রাইব্যুনাল সূত্র জানিয়েছে।

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে সোমবার (১৭ নভেম্বর) রায় ঘোষণা করেন ট্রাইব্যুনাল। রায়ে তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্তও করা হয়। আর দোষ স্বীকার করে রাজসাক্ষী হওয়ায় এ মামলায় সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

এর আগে আদালত অবমাননার অভিযোগে চলতি বছরের জুলাইয়ে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল শেখ হাসিনাকে। তখন ‘২২৬ জনকে হত্যার লাইসেন্স পেয়ে গেছি’- শেখ হাসিনার এমন একটি বক্তব্যের অডিও রেকর্ড অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে। এটি বিচার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা উল্লেখ করে প্রসিকিউশন আদালত অবমাননার অভিযোগ আনে। সেই মামলায় শেখ হাসিনাকে ছয় মাসের সাজা দেন ট্রাইব্যুনাল।

গুমের দুই মামলা
বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আলোচিত গুমের ঘটনায় চলতি বছরের ৮ অক্টোবর শেখ হাসিনাসহ ২৮ জনের বিষয়ে দুটি ফরমাল চার্জ বা আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নেন ট্রাইব্যুনাল। সেই সঙ্গে সব আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

ওইদিন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান যে গুম, গোপন বন্দিশালায় আটক, নির্যাতন, হত্যাকাণ্ডসহ নানা ধরনের যে অপরাধ হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে দুটি ফরমাল চার্জ দাখিল করা হয়েছে।

গুমের দুটি অভিযোগের মধ্যে একটি হলো আওয়ামী লীগ সরকারের ১৫ বছরে র‌্যাবের কিছু বিপদগামী সদস্যের টিএফআই সেল এবং বিভিন্ন গোপন বন্দিশালায় ভিন্নমতাবলম্বী রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক ও ব্লগারকে আটক রেখে নির্যাতন। এর বাইরে ডিজিএফআইয়ের কিছু বিপদগামী সদস্যের জেআইসি সেন্টারের অপব্যবহার করে রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের আটক রাখার ব্যাপারে আলাদা অভিযোগ দাখিল করা হয়।

এসব অভিযোগের সঙ্গে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক নিরাপত্তা উপদেষ্টা তারিক আহমেদ সিদ্দিকীসহ র‌্যাব ও ডিজিএফআইয়ের কয়েকজন কর্মকর্তাকে আসামি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এরপর ১৭ নভেম্বর এ দুই মামলার কয়েকজন আসামি সেনা কর্মকর্তা আদালতে হাজির হন। এরপর আদালত তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। দুটি মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ২৩ নভেম্বর দিন ধার্য রয়েছে।

শাপলা চত্বরে হত্যা
২০১৩ সালের ৫ মে শাপলা চত্বরের হত্যাকাণ্ড নিয়ে ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর বরাবর অভিযোগ করেন হেফাজতে ইসলামের নেতা আজিজুল হক। হেফাজত নেতা জুনায়েদ আল হাবিব ও মাওলানা মামুনুল হকের পক্ষে তিনি এ অভিযোগ করেন। এ ঘটনায় ২১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়।

তাদের মধ্যে আছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস, সাবেক মন্ত্রী হাছান মাহমুদ, সাবেক এমপি হাজি সেলিম, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, নারায়ণগঞ্জের সাবেক এমপি শামীম ওসমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা তারিক আহমেদ সিদ্দিকী, সাবেক আইজিপি এ কে এম শহীদুল হক ও সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ।

গত ১২ নভেম্বর এ মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়িয়ে আগামী ১২ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে।

মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার পরদিন মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে শেখ হাসিনার বাকি মামলা নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামিম বলেন, ‘আর তিনটি মামলা আছে। একটি হলো ডিজিএফআইয়ের বন্দীশালা অর্থাৎ জেআইসি, সেখানে যে গুম এবং নির্যাতন করা হয়েছে তার একটি মামলা। আরেকটি হলো র‍্যাবের টিএফআই সেলে যে নির্যাতনের অভিযোগ, সে মামলা। এছাড়া ২০১৩ সালে শাপলা চত্বরে গণহত্যার ঘটনায় একটি মামলা। এ তিনটি মামলায় এখন ট্রাইব্যুনালে তার বিরুদ্ধে বিচার হবে।’

