তারেক রহমানকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে মামলার আবেদন খারিজ
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নিয়ে ‘মিথ্যা ও সম্মানহানিকর’ তথ্য প্রচারের অভিযোগে একটি মামলার আবেদন খারিজ করেছেন আদালত।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ সাইদুর রহমান গাজী এই আদেশ দেন।
আদালতের বেঞ্চ সহকারী জুয়েল মিয়া এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, মামলা গ্রহণ করার উপাদান না থাকায় আদালত এটি খারিজের নির্দেশ দিয়েছেন।
এর আগে, গতকাল বুধবার জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক ইলতুৎমিশ সওদাগর এ্যানি বাদী হয়ে মামলার আবেদন করেছিলেন। মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর শাহিন মাহমুদ (এমএইচ) ও অজ্ঞাতপরিচয় আরও একজনকে আসামি করা হয়েছিল।
আরও পড়ুন
গণভোটের চেয়ে আলুচাষিদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা বেশি জরুরি
পাসপোর্ট ছাড়াও যেভাবে দেশে ফিরতে পারেন তারেক রহমান
বাদীর অভিযোগে বলা হয়, ১২ নভেম্বর এক রাজনৈতিক সমাবেশে তারেক রহমান ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য দেন। সেখানে তিনি মন্তব্য করেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতিতে গণভোটের চাইতে আলুর ন্যায্যমূল্য পাওয়া অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।’
এরপর ১৫ নভেম্বর আসামি শাহিন মাহমুদ তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একটি স্ট্যাটাস দেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, ‘৮৮ কোটি টাকা দিয়ে বুলেট-প্রুফ গাড়ি না কিনে ওই টাকা কৃষকদের দিলে পেঁয়াজ, আলুর ন্যায্য দাম পেতো।’
বাদীর অভিযোগ, তারেক রহমান কোনো ৮৮ কোটি টাকার বিলাসবহুল গাড়ি কেনেননি। শাহিন মাহমুদ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে তারেক রহমানের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, দেশপ্রেম ও সামাজিক সম্মান ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করেছেন।
আদালতে বাদীর জবানবন্দি রেকর্ড করা হয় এবং একদিন পর আদেশে মামলা খারিজ করা হয়। আসামিদের বিরুদ্ধে ‘সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫’-এর ২৩(২), ২৫(১), ২৭(১) ও ২৭(২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছিল।
এমডিএএ/কেএসআর