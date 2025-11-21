ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনে বৈশ্বিক অ্যাম্বাসেডর ও উপদেষ্টা নিয়োগ

ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনে বৈশ্বিক অ্যাম্বাসেডর ও উপদেষ্টা নিয়োগ
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) প্রসিকিউশন টিমের জন্য একজন বৈশ্বিক অ্যাম্বাসেডর নিয়োগ দিয়েছে সরকার। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ আইনজীবী ব্যারিস্টার মুহাম্মদ সাইফ উদ্দীন খালেদকে বৈশ্বিক অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। তিনি আইসিটি প্রসিকিউশনের আন্তর্জাতিক মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
এছাড়া বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ আইনজীবী আফজাল সামী সৈয়দ আলীকে আইসিটির প্রধান প্রসিকিউটরের বিশেষ প্রসিকিউটোরিয়াল উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
আইসিটির প্রধান প্রসিকিউটরের দপ্তর থেকে বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সদ্য নিয়োগ পাওয়া দুই কর্মকর্তাই এক বছরের জন্য বিনা বেতনে দায়িত্ব পালন করবেন।
এফএইচ/এমএমকে/জেআইএম