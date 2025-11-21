  2. আইন-আদালত

জয়নুল আবেদীন

হাসিনা পালানোয় স্বাধীনভাবে কাজ করতে পেরেছে বিচার বিভাগ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৭ এএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
সিনিয়র আইনজীবী জয়নুল আবেদীন

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার ফলে বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পেরেছে বলে মন্তব্য করেছেন সিনিয়র আইনজীবী জয়নুল আবেদীন। তিনি বলেছেন, ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলার রায় দেশের জন্য মাইলফলক।

দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পর বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন আইনজীবী জয়নুল আবেদীন। তিনি এ মামলার অন্যতম আপিলকারী বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের আইনজীবী।

সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে আনা ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করে ১৪ বছর আগে দেওয়া রায় পুরোটাই বাতিল করেছেন আপিল বিভাগ। ওই রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিল মঞ্জুর ও এ-সংক্রান্ত রিভিউ (পুনর্বিবেচনা) আবেদন নিষ্পত্তি করে রায় দেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ।

রায়ে বলা হয়, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার-সম্পর্কিত বিধানাবলি এ রায়ের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত ও সক্রিয় করা হলো। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারসংক্রান্ত বিধানাবলি ভবিষ্যৎ প্রয়োগ যোগ্যতার ভিত্তিতেই কার্যকর হবে বলে রায়ে এসেছে।

জয়নুল আবেদীন বলেন, রায় ঘোষণার পর আজ মনে হচ্ছে ঈদের দিন। কারণ, একজন বিচারপতি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ত্রয়োদশ সংশোধনী নিয়ে রায় দিয়েছিলেন। সেই রায়ের ওপর ভিত্তি করে আওয়ামী লীগ সরকার গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে। সংবিধান সংশোধন করেছে।

তিনি বলেন, আজকের রায়ের ফলে আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ফিরে এসেছে। দেশের মানুষ এতদিন ভোট দিতে পারেনি। তারা এখন ভোট দিতে পারবে।

আদালত স্পষ্টভাবে বলেছেন, যে এ রায় প্রসপেক্টিভ (ভবিষ্যৎমুখী)। বিএনপির পক্ষ থেকে তারা আগেই আবেদন করেছিলেন যে আপিল ও রিভিউ নিষ্পত্তির সময় আদালত যেন রায়টি প্রসপেক্টিভ বলে ঘোষণা করেন। সেই আর্গুমেন্ট আদালত গ্রহণ করেছেন। রায়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন জয়নুল আবেদীন। তিনি বলেন, বিএনপি এ রায়কে স্বাগত জানায়।

