লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে শ্রমিকদের ৬ কোটি ৬৩ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায়

লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে শ্রমিকদের ৬ কোটি ৬৩ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায়
জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার (লিগ্যাল এইড) মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেলের মাধ্যমে ৬ কোটি ৯৫ লাখ ৮১ হাজার ৯১৬ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে।
লিগ্যাল এইডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৫ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে আইনি সহায়তার বিস্তারিত তথ্য এ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।
শুরুতে জেলা পর্যায়ে অসচ্ছল জনগোষ্ঠীর জন্য এ আইনি সেবা প্রদান করা হয়। পরে সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা ও চট্টগ্রামে শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল দেশের কারাগারগুলোতেও এ সেবা চালু করে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, অসচ্ছল বিচারপ্রার্থীদের অনুকূলে প্রি ও পোস্ট-কেইসে ৩০২ কোটি ৭ লাখ ১ হাজার ৬৫৯ টাকা টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে।
এর মধ্যে দেশের ৬৪ জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে ২৯৫ কোটি ৮৩ লাখ ১৯ হাজার ৭৪৩ টাকা এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেলের মাধ্যমে ৬ কোটি ৯৫ লাখ ৮১ হাজার ৯১৬ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৫ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত লিগ্যাল এইডের অধীনে সরকারি খরচায় আইনি সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগী ১৩ লাখ ৩০ হাজার ১৬১ জন।
দেশের ৬৪টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিস, সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস, ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল ও সরকারি আইনি সহায়তা জাতীয় হেল্পলাইন কল সেন্টারে (টোল ফ্রি-১৬৬৯৯) এই আইনি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
দেশে আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ‘আইনগত সহায়তা প্রদান আইনের’ অধীনে সরকারি খরচায় এ সেবা দেওয়া হয়। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের অধীনে জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
