গুমের মামলায় ভার্চুয়ালি হাজিরার আবেদন সেনা কর্মকর্তাদের

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১২ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
রোববার সকালে মানবতাবিরোধী অপরাধের পৃথক মামলায় অভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তাদের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়/ ছবি- জাগো নিউজ

গুম-খুনসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের পৃথক দুই মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারের মুখোমুখি সেনা কর্মকর্তাদের সরাসরি উপস্থিত না করে ভার্চুয়াল উপস্থিতির (হাজিরার) আবেদন করেছেন আইনজীবীরা। একই সঙ্গে গুমের অভিযোগে সেনা কর্মকর্তাদের বিচার সরাসরি (লাইভ টেলিকাস্ট) প্রচারের আবেদন করা হয়েছে।

রোববার (২৩ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার দপ্তরে সেনা কর্মকর্তাদের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার হামিদুল মেজবাহ এই আবেদন করেন। আবেদনের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন আইনজীবী নিজে।

এর আগে আজ গুম-খুনসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের পৃথক মামলায় অভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তাদের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে সকাল ১০টার দিকে তাদের প্রিজন ভ্যানে করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বিশেষ কারাগার থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।

আজ রোববার ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেল এ বিষয়ে শুনানি ও আদেশ দেবেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য সদস্যরা হলেন- বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

