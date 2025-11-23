শেখ হাসিনাসহ তিনজনের দণ্ড
বিচারক-রায় নিয়ে কটূক্তি ও ছবি সরাতে ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার পর বিচার ও বিচারপতিদের নিয়ে অবমাননাকর সব বক্তব্য ও ছবি গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ থেকে সরানোর নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।
সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন বিটিআরসিসহ সংশ্লিষ্টদেরকে এই আদেশ বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে।
এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে, বিচারক ট্রাইবুনোলের বিচার ও রায় দিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য চোখে পড়েছে বলে উল্লেখ করে সুয়োমোটো (স্বপ্রণোদিত) হয়ে রোববার (২৩ নভেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেল এ আদেশ দেন।
ট্রাইব্যুনালের অন্য সদস্যরা হলেন, বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
