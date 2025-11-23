বিদেশি আইনজীবী নিয়োগ দিতে চান জিয়াউল আহসান

বিদেশি আইনজীবী নিয়োগ দিতে চান জিয়াউল আহসান
গুমের অভিযোগে করা মামলায় সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসানের পক্ষে বিদেশি আইনজীবী নিয়োগের অনুমতি নিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন জিয়াউল আহসানের আইনজীবী ও তার বোন অ্যাডভোকেট নাজনিন নাহার। বিদেশি আইনজীবী নিয়োগের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আসামি জিয়াউল আহসানকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তার আইনজীবী হিসেবে তার বোন অ্যাডভোকেট নাজনিন নাহারের উপস্থিত থাকারও আর্জি জানানো হয়।
এছাড়া বিভিন্ন সংবাদে তার (জিয়াউল আহসানের) ছবি ব্যবহার করা হচ্ছে, অথচ মুখে ইউটিউবাররা অন্য কথা বলছেন বা সংবাদের ভেতরে অন্য কারও বক্তব্য থাকছে- এটার বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে আবেদন করেছিলেন বলে জানান অ্যাডভোকেট নাজনিন নাহার।
আবেদনের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করে তিনি বলেন, আমার একটা আবেদন ছিল যে, ট্রাইব্যুনালে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমার ভাইকে কোনো ইনফর্ম করা হয়নি প্রপারলি বা প্রপার ওয়েতে।
তিনি বলেন, আর একটা সেকেন্ড আবেদন যেটা ছিল যে, তার যে সিডিআর মানে মোবাইল ফোনের ইনফরমেশনগুলো সম্পর্কে আমার জানার দরকার আছে, আমার মক্কেলের মোবাইলের ইনফরমেশনগুলো কোথায় আছে কীভাবে আছে? এগুলো তো আমার লাগবে। এটার জন্য তো কোর্ট বললো যে, চার্জ গঠন করা হলে তারপরে আপনি এটা নিতে পারবেন। কারণ আমি এর আগে বিটিআরসিতে যখন চিঠি দিয়েছিলাম, বিটিআরসি বলছে যে কোর্টের পারমিশন ছাড়া আমরা এগুলো আপনাকে দিতে পারবো না। এরপরে আরেকটা আবেদন ছিল- বিভিন্ন ডকুমেন্টেশন করা হয়। অনেকেই তো করে। আসলে জিয়াউল আহসানের নামটা যখন পত্রিকায় আসে বা জিয়াউল আহসানের নামটা যখন কোথাও দেবেন তখন দেখবেন সঙ্গে সঙ্গে কাটতি বেড়ে যায়। ভাইরাল হয়ে যায়। রিপোর্টার অন্য মানুষের কথা বলে কিন্তু ছবি দেখায় জিয়াউল আহসানের।
তিনি আরও বলেন, আমি ফরেন লয়ার এঙ্গেজ করবো একজন। আমার ক্লায়েন্ট একজন ফরেন লয়ার এঙ্গেজ করতে চান। এখন তার সিগনেচারটা নিতে হলে তো আমাকে জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিতে হবে। সে তো কাস্টডিতে। আমরা বিদেশি আইনজীবী অনুমোদনের জন্য যে ফরমালিটি আছে সেখানে উনি যে চিঠি পাঠাবে সে চিঠি পাঠানোর অনুমোদনটার প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করছি। সাবজেক্ট টু বার কাউন্সিলে পারমিশন।
এফএইচ/এএমএ