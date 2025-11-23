  2. আইন-আদালত

বিচার বিভাগীয় সংস্কার কার্যক্রমের প্রশংসায় কমনওয়েলথ মহাসচিব

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৯ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
বিচার বিভাগীয় সংস্কার কার্যক্রমের প্রশংসায় কমনওয়েলথ মহাসচিব
কমনওয়েলথ মহাসচিব শার্লি বোচওয়ে সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন/ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ সফররত কমনওয়েলথ মহাসচিব শার্লি বোচওয়ে বিচার বিভাগীয় সংস্কার কার্যক্রমের প্রশংসা করেছেন। রোববার (২৩ নভেম্বর) প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে বৈঠককালে তিনি এ প্রশংসা করেন।

বৈঠকের আগে কমনওয়েলথ মহাসচিবকে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান প্রধান বিচারপতি।

সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন পরে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বৈঠকের সময় কমনওয়েলথ মহাসচিব সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির নেওয়া বিচার বিভাগীয় সংস্কার কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেই সঙ্গে তিনি অর্জিত সাফল্যের পেছনে প্রধান বিচারপতির দূরদর্শিতা ও নেতৃত্বের ভূমিকার কথা স্বীকার করেন।

শার্লি বোচওয়ে উল্লেখ করেন, বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে প্রধান বিচারপতির নেওয়া উদ্যোগগুলো অত্যন্ত অর্থবহ এবং বাস্তবসম্মত।

কমনওয়েলথ মহাসচিব বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, দেশের উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগের জন্য গঠিত সুপ্রিম জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিয়োগ পদ্ধতি ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণে একটি নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

এছাড়া গত বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদে সুপ্রিম কোর্টের জন্য পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়টি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন হওয়া প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন যে, এর ফলে বিচার বিভাগের কার্যকর পৃথকীকরণ ত্বরান্বিত হবে এবং বিচার বিভাগ তার নিজস্ব কার্যক্রম আরও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।

বিচার বিভাগীয় সংস্কারের রোডম্যাপের নির্ধারিত লক্ষ্যগুলো অর্জনে কমনওয়েলথ সচিবালয় বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা দেবে বলে আশ্বাস দেন মহাসচিব।

এসময় প্রধান বিচারপতি শার্লি বোচওয়েকে তার সফর ও গঠনমূলক আলোচনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের বিচার বিভাগ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও মৌলিক মানবাধিকারের সুরক্ষায় সর্বদা অঙ্গীকারবদ্ধ। কমনওয়েলথ মহাসচিবের এ সফরের মধ্য দিয়ে কমনওয়েলথ সচিবালয় ও বাংলাদেশের বিচার বিভাগের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার এক নতুন দ্বার উন্মোচিত হলো।

এফএইচ/একিউএফ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।