বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের ফুলকোর্ট সভা

প্রকাশিত: ০৩:৪৪ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের ফুলকোর্ট সভা
সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতিদের অংশগ্রহণে আগামী বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) ফুলকোর্ট সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে রোববার (২৩ নভেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে প্রশাসন।

হাইকোর্ট বিভাগের ডেপুটি রেজিস্ট্রারের (প্রশাসন ও বিচার) সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উপযুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে আগামী ২৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতিদের অংশগ্রহণে সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে ফুলকোর্ট সভা অনুষ্ঠিত হবে।

