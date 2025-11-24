  2. আইন-আদালত

রমনা থানার মামলায় যুবদল নেতা জুয়েলের আত্মসমর্পণ, জামিন নামঞ্জুর

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৩ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
আদালতে যুবদল নেতা কামরুজ্জামান জুয়েল

যুবদলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুজ্জামান জুয়েল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-১৩ এ আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইলে আদালত তার আবেদন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) দুপুরে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাসুম মিয়া এ আদেশ দেন। এদিকে, যুবদলের এ নেতাকে আদালতে নেওয়া হলে তার সমর্থকদের স্লোগান দিতে দেখা যায়। আদালত ভবনে সিঁড়ি দিয়ে নামানোর সময়ও নেতাকর্মীরা নেতার নাম উল্লেখ করে, ‌‘জেলের তালা ভাঙবো, জুয়েল ভাইকে আনবো’সহ নানা স্লোগান দিতে থাকেন।

আসামির আইনজীবী মাজাহারুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, রমনা মডেল থানার ০৯(৮)২০১৮ মামলায় ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩ সালে তখনকার সরকারের নির্দেশনায় জুয়েলকে দুই বছর তিন মাসের সাজা দেন।

তিনি আরও বলেন, আইন ও আদালতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আজ জুয়েল আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। আদালত তার জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাকে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

