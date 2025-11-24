  2. আইন-আদালত

সুপ্রিম কোর্টের ভবনগুলো ভূমিকম্প সহনীয় কি না- জানানোর নির্দেশ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৪ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
সুপ্রিম কোর্টের ভবনগুলো ভূমিকম্প সহনীয় কি না- জানানোর নির্দেশ

সর্বোচ্চ আদালত বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ভবনগুলোর ভূমিকম্প সহনীয়তা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। বুয়েটের উপাচার্যকে ১০ দিনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে রুলও জারি করা হয়েছে। আগামী ১০ দিনের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

এ সংক্রান্ত বিষয়ে দায়ের করা রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে সোমবার (২৪ নভেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি ফাহমিদা কাদের এবং বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই আদেশ দেন। রিটের পক্ষে আইনজীবী গোলাম কিবরিয়া শুনানি করেন।

এর আগে, ভূমিকম্পে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের নিরাপত্তায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশা চেয়ে আইনজীবী অ্যাডভোকেট গোলাম কিবরিয়া জনস্বার্থে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এই রিট আবেদন দায়ের করেন। সোমবার রিট আবেদনের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন এই আইনজীবী নিজে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত সচিব, গণপূর্ত বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী, বুয়েটের উপাচার্য ও সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে রিটে বিবাদী করা হয়। শুনানি শেষে আদালত রুলসহ আদেশ দেন।

সম্প্রতি ঢাকাসহ সারাদেশে চার দফায় ভূমিকম্প হয়। এতে ১০ জন নিহত হন আর আহন হন কয়েকশ মানুষ। ফাটল দেখা দেয় বহুতল ভবনে, সরে যায় মাটি। এদিকে, ভূমিকম্পের সতর্কতায় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়েও ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এর মাঝে বিভিন্ন আবাসিক হল কতটুকু ঝুঁকিপূর্ণ তা খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

এফএইচ/এএমএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।