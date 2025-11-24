  2. আইন-আদালত

সালমান এফ রহমান ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্টদের ১২ একর জমি জব্দের আদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৫ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
সালমান এফ রহমান। ফাইল ছবি

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণিজ্য উপদেষ্টা ও বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস-চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান এবং তার স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের নামে থাকা গাজীপুরের ১২ দশমিক ১৬ একর জমি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত।

দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার (২৪ নভেম্বর) তাদের জমি জব্দের আদেশ দেন ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ। বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন ঢাকা মহানগর দায়রা জাজ আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন।

দুদকের আবেদনে বলা হয়, সালমান এফ রহমানসহ মোট ৩০ জন আসামির বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে আইএফআইসি ব্যাংকের প্রিন্সিপ্যাল শাখায় মর্টগেজ করা সম্পত্তির অস্বাভাবিক অতিমূল্যায়ন করে বন্ড বিক্রির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে এক হাজার কোটি টাকা উত্তোলনের অভিযোগ রয়েছে।

উত্তোলিত টাকার মধ্যে ২০০ কোটি শ্রীপুর টুইনশিপ লিমিটেডের হিসাব থেকে রিডেম্পশন অ্যাকাউন্টে এফডিআর করা হয়। বাকি ৮০০ কোটি টাকা বেক্সিমকো ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বেক্সিমকো গ্রুপ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। পরে ব্যাংকিং নিয়ম না মেনে বিভিন্ন সন্দেহজনক লেনদেনের মাধ্যমে এ অর্থ আত্মসাৎ করা হয়।

দুদক বলছে, মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে সালমান এফ রহমান ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের নামে থাকা ১২ দশমিক ১৬ একর জমি জব্দ করা জরুরি হওয়ায় আদালতের কাছে এ আবেদন করা হয়, যা আদালত মঞ্জুর করেন।

