নাসা গ্রুপ চেয়ারম্যান নজরুলের গুলশানের প্লটসহ জমি জব্দের আদেশ

নাসা গ্রুপ চেয়ারম্যান নজরুলের গুলশানের প্লটসহ জমি জব্দের আদেশ
নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদারের গুলশানের আবাসিক এলাকায় ৩৯ কাঠার একটি প্লট এবং আশুলিয়া ও নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে মোট ১৪ বিঘা জমি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার (২৪ নভেম্বর) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।
ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন আদেশের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।
দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, নজরুল ইসলাম মজুমদার ক্ষমতার অপব্যবহার, ঘুস গ্রহণ ও দুর্নীতির মাধ্যমে জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ৭৮১ কোটি ৩১ লাখ ২২ হাজার ৪৫৪ টাকা মূল্যের সম্পদের মালিকানা অর্জন করে ভোগদখলে রেখেছেন। এ অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।
চলতি বছরের ৬ মার্চ ও ১৮ নভেম্বর দুই ধাপে তার কিছু সম্পদ জব্দ ও অবরুদ্ধ করা হয়েছিল।
দুদক কর্মকর্তারা বলছেন, শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধসহ বিভিন্ন পাওনা পরিশোধের অজুহাতে নজরুল ইসলাম মজুমদার এসব সম্পত্তি বিক্রির চেষ্টা করছেন। মামলা নিষ্পত্তির আগেই যেন সম্পত্তি হস্তান্তর বা বিক্রি হয়ে রাষ্ট্রের ক্ষতি না হয়, সেজন্য সম্পদ জব্দ করা জরুরি হওয়ায় আদালতের কাছে আবেদন করা হয়।
