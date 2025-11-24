  2. আইন-আদালত

এনসিপিপন্থি আইনজীবীদের দাবি

‘ব্যর্থ’ অ্যাডহক কমিটি বাতিল করে বার কাউন্সিল নির্বাচন দিন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১৮ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
ব্রিফিংয়ে এনএলএ’র আইনজীবী নেতারা

বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের বর্তমান অ্যাডহক কমিটিকে ‘অস্বচ্ছ, দায়িত্বজ্ঞানহীন, অদক্ষ ও ব্যর্থ’ দাবি করে ওই কমিটি বাতিল করে বার কাউন্সিল নির্বাচন দাবি করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আইনজীবী সংগঠন ন্যাশনাল লইয়ার্স অ্যালায়েন্স (এনএলএ)।

একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বারসহ দেশের সব আইনজীবী সমিতির অ্যাডহক কমিটি বাতিল করে নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এনএলএ’র কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব এরশাদুল বারী খন্দকার সংগঠনটির পক্ষে এ দাবি জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন- কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক এস এম আজমল হোসেন বাচ্চু, যুগ্ম আহ্বায়ক মুস্তাফা আজগর শরিফি, যুগ্ম সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট নাজমুস সাকিব, সেফায়েত উল্লাহ, বিশ্বনাথ কর্মকার, মেরি আক্তার ও মুখ্য সংগঠক সাকিল আহমাদ প্রমুখ।

ব্রিফিংয়ে বলা হয়, অ্যাডহক কমিটির বিধান বার কাউন্সিল আদেশ বা বিধিতে নেই। রিভিউ আবেদনের ভিত্তিতে ১৯১৪ জনকে উত্তীর্ণ করে আবার সেই রেজাল্ট গতকাল (রোববার) বাতিল করে এসব ছেলেমেয়ের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়ে এ কমিটি দায়িত্বহীনতা, অদক্ষতা ও অস্বচ্ছতার পরিচয় দিয়েছে। এ কমিটির কোনো নৈতিক অধিকার নেই বার কাউন্সিলের মতো প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকার। অবিলম্বে এ কমিটি বাতিল করতে হবে।

সেখানে বলা হয়, এ কমিটির অধীনে কোনো পরীক্ষা ও বার কাউন্সিল ইলেকশনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সুপ্রিম কোর্ট বার, ঢাকা বার ও বার কাউন্সিলের অ্যাডহক কমিটি দ্রুত বাতিল করে বার ও বার কাউন্সিলের গণতন্ত্রায়ন ফিরিয়ে নির্বাচিতদের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে।

