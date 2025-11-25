  2. আইন-আদালত

প্রিমিয়ার ব্যাংকের অর্থ আত্মসাৎ

সাবেক চেয়ারম্যান ইকবালসহ ২০ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৯ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসির সাবেক চেয়ারম্যান এইচ.বি.এম ইকবাল, ফাইল ছবি

প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসির সাবেক চেয়ারম্যান এইচ.বি.এম ইকবালসহ ২০ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র বিশেষ জজ আদালত।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের শুনানি শেষে বিচারক সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।

বিষয়টি আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন নিশ্চিত করেন। দুদকের পক্ষে সংস্থার উপপরিচালক হোসাইন শরীফ দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়, এইচ.বি.এম ইকবাল, তার পরিবারের সদস্য এবং ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তারা পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে প্রিমিয়ার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ‘ইকবাল সেন্টার’সহ বিভিন্ন শাখার অফিস ভাড়া বাবদ ১,৪৩৭ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। পাশাপাশি ব্যাংক থেকে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা মানিলন্ডারিং, স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে ভুয়া ঋণ দেখিয়ে ৪,৮১৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ, স্টেশনারি খাতে অতিরিক্ত ব্যয় দেখিয়ে ১,৯৫০ কোটি টাকা লুটপাট এবং বিভিন্ন নামে এফডিআর খুলে অবৈধভাবে অতিরিক্ত মুনাফা প্রদান করে শত কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, প্রিমিয়ার ব্যাংক ফাউন্ডেশন, বিপিএল এবং টেলিভিশনে ভুয়া প্রচারের মাধ্যমে আরও শত কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগও উঠে এসেছে।

দুদক জানিয়েছে, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিদেশে পালানোর চেষ্টা করছেন, এমন তথ্য পাওয়ায় তদন্ত ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এসব বিবেচনায় আদালত ইকবালসহ মোট ২০ জনের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।

