মানবতাবিরোধী অপরাধ
হানিফসহ ৪ আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ ৮ ডিসেম্বর
জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে করা মামলায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফসহ চার আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণের জন্যে আগামী ৮ ডিসেম্বর দিন ঠিক করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।
গণঅভ্যুত্থানে কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় করা এ মামলার অন্য আসামিরা হলেন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতা।
এ মামলায় প্রসিকিউশনের সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন শেষ করার পর মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর বিচারিক প্যানেল এই আদেশ দেন। আদালতে আজ রাষ্ট্রপক্ষে প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট মিজানুল ইসলাম সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন করেন। পরে আদালত সাক্ষ্যগ্রহণের দিন ধার্য করেন।
এদিন, প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম ছাড়া ট্রাইব্যুনালে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রসিকিউটর আবদুস সাত্তার পালোয়ান, প্রসিকিউটর মামুনুর রশীদ প্রমুখ। পলাতক চার আসামির পক্ষে রাষ্ট্রীয় খরচে নিযুক্ত (স্টেট ডিফেন্স) আইনজীবী মো. আমির হোসেন উপস্থিত ছিলেন।
প্রসঙ্গত, জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান ঘিরে কুষ্টিয়ায় ছয়জন হত্যার শিকার হন। একইসঙ্গে আহত হন বেশ কয়েকজন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মাহবুব আলম হানিফসহ আসামিদের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে মামলা হয়। গত ৬ অক্টোবর ট্রাইব্যুনাল-২ এ আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করে প্রসিকিউশন। এতে হানিফসহ চারজনের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ আনা হয়েছে।
