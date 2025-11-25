  2. আইন-আদালত

জুলাই হত্যা মামলায় অব্যাহতি পেলেন উপদেষ্টা বশিরউদ্দীন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৫ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন/ ফাইল ছবি

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় ভারগো গার্মেন্টস কর্মকর্তা সোহান শাহ হত্যা মামলায় বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) ঢাকার মহানগর হাকিম জামসেদ আলম এ আদেশ দেন।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপ-কমিশনার মিয়া মোহাম্মদ আশিস বিন হাছান।

সংশোধিত ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩ (ক) ধারা অনুযায়ী তদন্ত চলাকালেই অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন দিয়ে আসামিকে অব্যাহতি দেওয়ার সুযোগ তৈরি হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পুলিশ বলছে, গত ২৪ নভেম্বর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা র‌্যাব-৩ এর এসআই মোস্তাফিজুর রহমান আদালতে অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন দাখিল করেন। এতে তিনি জানান, বশিরউদ্দীনের বিরুদ্ধে ঘটনার কোনো সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি।

মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই আন্দোলনের সময় রামপুরায় সিএনজি স্টেশনের সামনে গুলিবিদ্ধ হন ৩০ বছর বয়সী সোহান শাহ। পরে ২৮ আগস্ট চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় সোহানের মা সুফিয়া বেগম গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ মোট ৫৭ জনকে আসামি করে মামলা করেন।

এজাহারে শেখ বশিরউদ্দীনকে ৪৯ নম্বর আসামি এবং তার ভাই যশোর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শেখ আফিল উদ্দিনকে ৪৮ নম্বর আসামি করা হয়। তারা আকিজ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আকিজ উদ্দিনের ছেলে এবং এজাহারে তাদের ঠিকানাও একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়। তবে মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন কেবল বশিরউদ্দীন।

মামলার অন্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন- আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, জাসদ সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, ডিএমপির ডিবির সাবেক প্রধান হারুন অর রশীদ, আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া, পুলিশের সাবেক যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব কুমার, সাবেক এসবি প্রধান মনিরুল ইসলাম, নরসিংদী-১ আসনের সাবেক এমপি নজরুল ইসলাম হিরু, নরসিংদী-২ আসনের সাবেক এমপি আনোয়ার আশরাফ খান দিলীপ, যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল, সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী সামন্ত লাল সেন এবং মাগুরা-১ আসনের সাবেক এমপি সাইফুজ্জামান শিখর।

