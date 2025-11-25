  2. আইন-আদালত

অনুমতি ছাড়া বিয়ে

প্রথম স্ত্রীর মামলায় কাস্টমস কর্মকর্তা রেজার বিচার শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৪ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজা হায়দার। ছবি: সংগৃহীত

প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া বিয়ে করার মামলায় খুলনার কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাটের উপকমিশনার আলী রেজা হায়দারের বিরুদ্ধে অভিযোগ (চার্জ) গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাসুম মিয়া আসামির অব্যাহতির আবেদন নাকচ করে এ আদেশ দেন।

এদিন আদালতে আসামিপক্ষের আইনজীবী অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করলেন। আর বাদীপক্ষের আইনজীবীরা অভিযোগ গঠনের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে বিচারক অভিযোগ গঠনের সিদ্ধান্ত দেন বলে জানান বাদীপক্ষের আইনজীবী গাফফার হোসেন।

মামলার বিবরণ অনুযায়ী, বাদীর সঙ্গে আলী রেজা হায়দারের বিয়ে হয় ২০১৪ সালের ২৫ এপ্রিল পারিবারিকভাবে। তাদের একটি সাত বছর বয়সী কন্যাসন্তান রয়েছে। প্রায় এক দশকের দাম্পত্য জীবনে আলী রেজা ভরণপোষণ দিতেন না বলে অভিযোগ করেন বাদী। ভরণপোষণ চাইলে তিনি খারাপ আচরণ করতেন এবং শারীরিক নির্যাতনও করতেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়।

বাদীর অভিযোগ, স্বামী দ্বিতীয় বিয়ের হুমকি দিতেন এবং যৌতুক দাবি করতেন। পরবর্তীতে তার অনুমতি ছাড়া আলী রেজা হায়দার ২০২৪ সালের ১২ আগস্ট আরেক নারীকে বিয়ে করে বসবাস শুরু করেন। এ ঘটনায় গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর আদালতে আলী রেজার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন তিনি।

