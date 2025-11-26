তুলির বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার মামলা, পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ
ঢাকা-১৪ আসনের বিএনপিপ্রার্থী সানজিদা ইসলাম তুলির বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননা ও ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাতের অভিযোগে হোসাইন মোহাম্মদ আনোয়ার নামের এক ব্যবসায়ী ব্যক্তি মামলা করেছেন।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তিনি মামলার আবেদন করেন। পরে আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ শেষে অভিযোগটি খতিয়ে দেখার জন্য পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্তের নির্দেশ দেন। মামলাটি এখন পিবিআইয়ের প্রাথমিক অনুসন্ধানের অপেক্ষায়।
অভিযোগে বলা হয়, বিয়ে ইস্যুতে ‘অবমাননাকর বক্তব্য’ দিয়ে ইসলাম ধর্মকে অপমান করেছেন সানজিদা ইসলাম তুলি। গত ১৫ নভেম্বর এক অনুষ্ঠানে চার বিয়ের ইস্যুতে তিনি বলেন, ‘একজন পুরুষের ক্ষেত্রে চারটি বিয়ে করা যাবে— এ এখতিয়ার কী আমার বোনরা দিয়েছে কাউকে?’ এ বক্তব্য প্রকাশের পর তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করে।
পরে নিজের ফেসবুক স্ট্যাটাসে তুলি ওই বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, ইসলামে একজন পুরুষ সর্বোচ্চ চারটি বিয়ে করতে পারেন, তবে কঠোর শর্ত হলো— প্রতিটি স্ত্রীকে সময়, অর্থ, অধিকার ও মর্যাদায় পূর্ণ সমান ন্যায়বিচার করতে হবে।
তিনি আরও লিখেছেন, ‘ইসলাম নারীর সম্মান ও অধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। লুকিয়ে বিয়ে করা, প্রতারণা করা কিংবা কাউকে তার হক থেকে বঞ্চিত করা ইসলামের শিক্ষা নয়। আমার বক্তব্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কেউ ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত পেয়ে থাকলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।’
এমডিএএ/এমএএইচ/এমএস