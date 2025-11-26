  2. আইন-আদালত

সাবেক আইজিপি বেনজীরের স্ত্রী-মেয়ের আয়কর নথি জব্দের আদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫১ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ ও তার স্ত্রী জীশান মীর্জা। ফাইল ছবি

পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদের স্ত্রী জীশান মীর্জা ও তাদের মেয়ে তাহসীন রাইসা বিনতে বেনজীরের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দুইটি পৃথক আবেদনের পর বুধবার (২৬ নভেম্বর) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন।

আবেদনে দুদক বলছে, জীশান মির্জা ও তাহসীন রাইসা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত স্থাবর–অস্থাবর সম্পদ অর্জন করে ভোগদখলে রেখেছেন। এ অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দুদকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জাগো নিউজকে বলেন, মামলাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করতে তাদের আয়কর রিটার্নসহ সংশ্লিষ্ট নথিপত্র জব্দ করা জরুরি বলে আদালত আবেদন করে দুদক। আদালত দুদকের এ আবেদন মঞ্জুর করে সংশ্লিষ্ট আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দেন।

