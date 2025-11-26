  2. আইন-আদালত

পরিত্যক্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ

সালাম মুর্শেদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানি পিছিয়ে ২৪ ফেব্রুয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪৬ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
জাল রেকর্ডপত্র তৈরি করে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর এবং অনুমতি ও নামজারি করে সরকারি সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাবেক সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট সালাম মুর্শেদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি পিছিয়েছে।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) ঢাকার বিশেষ জজ-৯ এর আদালতে শুনানির জন্য দিন ধার্য ছিল। তবে বিচারকের বদলির কারণে ভারপ্রাপ্ত ঢাকার বিশেষ জজ-৩ আদালত নতুন তারিখ নির্ধারণ করে আগামী বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি শুনানির দিন ঠিক করেছেন। সালাম মুর্শেদী গত বছরের ১ অক্টোবর গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে কারাগারে আছেন।

গত ১৯ অক্টোবর এ মামলার আসামি ইফফাত হক ও তার স্বামী মোহাম্মদ আব্দুল মঈন মামলার দায় থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেন। একই দিন সালাম মুর্শেদী, নুরুল হক, রহমান ভুইয়া ও মাহবুবুল হক অভিযোগ গঠন শুনানি পেছানোর আবেদন করেন। আদালত সময়ের আবেদন মঞ্জুর করে ২৬ নভেম্বর নতুন দিন ধার্য করেছিলেন।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান হুমায়ুন খাদেম, প্রকৌশলী এম আজিজুল হক, সাবেক উপপরিচালক (এস্টেট) মো. আজহারুল ইসলাম, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক মো. হাবিব উল্লাহ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাবেক সহকারী সচিব আবদুস সোবহান, কক্সবাজারের রামুর মীর মোহাম্মদ হাসান ও তার ভাই মীর মো. নুরুল আফছার।

২০২৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি গুলশানের পরিত্যক্ত প্লট দখলের অভিযোগে দুদক মামলাটি করে। প্রথমে সালাম মুর্শেদীর নাম না থাকলেও একই বছরের ৩১ ডিসেম্বর দুদক সংশোধিত অভিযোগপত্র দাখিল করলে তার নামসহ মোট ১৩ জনকে অভিযুক্ত করা হয়।

অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের গেজেটে খ তালিকাভুক্ত গুলশানের সিইএন (ডি) ২৭ নম্বর পরিত্যক্ত ২৭ কাঠা সম্পত্তি অবমুক্ত না করেই জাল রেকর্ডপত্র তৈরি করেন। পরবর্তী সময়ে হস্তান্তর অনুমতি ও নামজারি করানোর মাধ্যমে সরকারি সম্পত্তি আত্মসাতের সুযোগ সৃষ্টি করেন।

