আইনজীবী আলিফ হত্যার দ্রুত বিচার চায় ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্স

আইনজীবী আলিফ হত্যার দ্রুত বিচার চায় ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্স
চট্টগ্রামে আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যার দ্রুত বিচার দাবি করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সমর্থিত আইনজীবীদের উইং ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্স।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) আলিফ হত্যাকাণ্ডের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্স এই দাবি জানায়।
সংগঠনের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব (দপ্তর) অ্যাডভোকেট নাজমুস সাকিব স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে জানানো হয়, আলিফ হত্যা মামলায় মোট ৩৯ জন আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র গ্রহণ করেছেন আদালত। এর মধ্যে ২১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ১৭ জন এখনো পলাতক থাকায় বিচারকাজ শুরু করা যাচ্ছে না।
পলাতক আসামিদের দ্রুত গ্রেফতারের মাধ্যমে বিচারকার্য দ্রুত সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছে ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, শহীদ আলিফকে ফ্যাসিবাদী শক্তির দোসর, সুবিধাভোগী ও দেশবিরোধী শক্তি নৃশংসভাবে খুন করে ভয়ের রাজত্ব তৈরি করতে চেয়েছিল, কিন্তু সেটা তাদের জন্য বুমেরাং হয়েছে। শহীদ আলিফ আমাদের জনগণের দেশপ্রেম আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
২০২৪ সালের ২৬ নভেম্বর আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন।
তিনি আধুনগর ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা থেকে দাখিল, চট্টগ্রাম কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন এবং আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম (আইআইইউসি) থেকে এলএলবি ও এলএলএম পাস করে আইন পেশায় নিযুক্ত হন। তিনি ২০১৮ সালে চট্টগ্রাম আদালতে আইন পেশা শুরু করেন। পরে ২০২৩ সালে হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবে নিবন্ধিত হন।
এফএইচ/ইএ/এমএস