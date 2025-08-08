  2. লাইফস্টাইল

যেভাবে রাঁধবেন চিংড়ি-পোলাও

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:২৯ এএম, ০৮ আগস্ট ২০২৫
যেভাবে রাঁধবেন চিংড়ি-পোলাও

সুস্বাদু খাবার রান্না করার জন্য আমাদের শুধু চাই একটু অজুহাত! আজ শুক্রবার পরিবারের সব সদস্য বাড়িতে। পরিবারের সবাই মিলে একসঙ্গে বসে একবেলার খাওয়া এখনকার ব্যস্ত জীবনে তেমন হয়ে ওঠে না। তাই আজ দুপুরে হয়ে যেতে পারে চিংড়ি-পোলাও। জেনে নিন কীভাবে রাধবেন।

উপকরণ
১. চিংড়ি ৫০০ গ্রাম
২. পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ
৩. টম্যাটো কুচি আধ কাপ
৪. কাঁচামরিচ ৪-৫টি
৫. লবণ ও চিনি স্বাদমতো
৬. বাসমতি চাল আধ কেজি
৭. আলু ১০০ গ্রাম
৮. আদাবাটা ১ টেবিল চামচ
৯. রসুনবাটা ২ টেবিল চামচ
১০. গোটা দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ ৫ গ্রাম
১১. তেজপাতা ২টি
১২. শুকনা মরিচ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ
১৩. হলুদ গুঁড়া আধ টেবিল চামচ
১৪. ধনিয়া গুঁড়া ১ টেবিল চামচ
১৫. দই আধ কাপ
১৬. ঘি ৪-৫ টেবিল চামচ

প্রস্তুত প্রণালি
শুরুতেই বাসমতি চাল ধুয়ে এক ঘণ্টার মতো পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। এই সময়ে আলুগুলো বড় বড় করে কেটে ভেজে একপাশে রেখে দিন। এক ঘণ্টা হয়ে গেলে চালের পানি ঝরিয়ে আলাদা করে রাখুন।

এবার পরিষ্কার করা চিংড়িগুলো লবণ, হলুদ ও শুকনা মরিচের গুঁড়া দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিন। চিংড়ির মাথাগুলো আলাদা করে বেটে রাখুন।

এসময় একটি কড়াইতে তেল গরম করে চিংড়িগুলো হালকা ভেজে তুলে নিন। একই কড়াইতে আরও কিছুটা তেল দিয়ে তেজপাতা ও দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ দিয়ে ভালোভাবে ভেজে নিন। এরপর এতে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজতে থাকুন। পেঁয়াজ সোনালি হয়ে গেলে টমেটো কুচি যোগ করে দিন। এবারে বাটা মসলার পালা। আদা-রসুনবাটা এবং কড়াইয়ের মসলা একটু সময় নিয়ে কষান।

মসলার তেল ভেসে উঠলে বুঝবেন মসলা ভালোভাবে কষানো হয়েছে। এবার তাতে বেটে রাখা চিংড়ির মাথার মিশ্রণটি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষান। তারপর দিয়ে দিন ধরিয়া গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, লবণ আর কয়েকটি কাঁচামরিচ। মসলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে ২ টেবিল চামচ টক দই মিশিয়ে দিন।

এই পর্যায়ে চিনি, লবণ এবং আগে ভেজে রাখা চিংড়িগুলো দিয়ে ৫ মিনিটের মতো ঢাকা দিয়ে রান্না করুন। তারপর চিংড়িগুলো তুলে ওই মসলায় ভিজিয়ে রাখা চাল ও আলু ঢেলে দিন। চালের সঙ্গে মসলা ও ভেজে রাখা আলু ভালোভাবে মিশিয়ে দিন। এবার প্রয়োজন মতো গরম পানি ঢেলে দিন। চাইলে সঙ্গে কয়েকটা কাঁচামরিচও দিতে পারেন।

এবার ঢেকে দিয়ে চাল সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। পোলাও হয়ে গেলে উপর থেকে ঘি ছড়িয়ে দিন এবং রান্না করা চিংড়িগুলো আবার পোলাওয়ের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে হালকা করে মিশিয়ে চুলাবন্ধ করে ৫ মিনিট ঢেকে রাখুন।

ব্যস! গরম গরম সুগন্ধি চিংড়ি পোলাও পরিবেশনের জন্য একেবারে প্রস্তুত।

এএমপি/আরএমডি/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

বর্ষার দিনে স্পেশাল: থাই কারি খিচুড়ি

বর্ষার দিনে স্পেশাল: থাই কারি খিচুড়ি

রান্না
বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যায় হয়ে যাক মুগ ডালের পাকোড়া

বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যায় হয়ে যাক মুগ ডালের পাকোড়া

খাদ্য
মজাদার বেগুনের আচারের রেসিপি

মজাদার বেগুনের আচারের রেসিপি

খাবার-দাবার