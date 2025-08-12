টক-ঝাল স্বাদের পাহাড়ি মুন্ডি

টক-ঝাল স্বাদের পাহাড়ি মুন্ডি
মারমাদের ঐতিহ্যবাহী খাবারের নাম মুন্ডি। বান্দরবানের মারমা সম্প্রদায়ের লোকজন অতীতকাল থেকে এই খাবার খেতে অভ্যস্ত। এর উৎপত্তি মিয়ানমারে হলে খাবারটি আমাদের দেশে বেশ জনপ্রিয়। চালের নুডুলস দিয়ে তৈরি মুন্ডি টক-ঝাল স্বাদের সাধারণ নুডুলসের মতো নয়। একটু ভিন্ন স্বাদে এই খাবার আপনিও খুব সহজে বাসায় তৈরি করতে পারবেন। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
১. মুরগি মাংস ১ কাপ
২. রাইস নুডুলস ১ কাপ
৩. চিকেন স্টক দেড় কাপ
৪. পেঁয়াজ কুচি ১টি
৫. আদাবাটা ১ চা চামচ
৬. রসুনবাটা ১ চা চামচ
৭. জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ
৮. ধনিয়া গুঁড়া ১ চা চামচ
৯. হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ
১০.মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ (স্বাদমতো)
১১.তেঁতুল গোলা ৪ টেবিল চামচ
১২. লেবুর রস ১ টেবিল চামচ
১৩.গাজর, বাঁধাকপি আধা কাপ
১৪.শসা ও টমেটো কুচি পরিমাণমতো
১৫.লবণ স্বাদমতো
১৬.তেল সামান্য (যদি ব্যবহার করতে চান)
প্রস্তুত প্রণালি
প্রথমে রাইস নুডুলস সেদ্ধ করে নিন। এবার মাংস কেটে টুকরো করে কেটে নিন। চুলায় কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজ ভেজে সব মসলা দিয়ে কষিয়ে নিন। মসলা ভালোভাবে কষানো হলে মাংস দিয়ে আবার কষিয়ে নিন। এবার অল্প পানি দিয়ে মাংস সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। অন্য একটি পাত্রে গাজর, বাঁধাকপি হালকা ভাপিয়ে নিন। সব কিছু তৈরি হয়ে গেলে আলাদা করে রেখে দিন।
এবার একটি বাটিতে সেদ্ধ করা নুডুলস নিয়ে তার উপর চিকেন স্টক ঢেলে সেদ্ধ করা মাংসের টুকরো, লেবুর রস, লবণ, তেঁতুল গোলা, সবজি, শসা ও টমেটো কুচি দিয়ে সাজিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।
