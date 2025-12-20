সবজির রাজা ফুলকপি, পায়েসে কেমন লাগে জানেন?

সবজির রাজা ফুলকপি, পায়েসে কেমন লাগে জানেন?
সবজির রাজা হিসেবে পরিচিত ফুলকপি সাধারণত আমরা ভাজি, তরকারি বা সুপে খাই। তবে কি কখনো ভেবেছেন, এই সাদা, ফোলা ফুলের মতো সবজি দিয়ে মিষ্টি পায়েসও বানানো যায়? হ্যাঁ, ঠিক শুনেছেন; ফুলকপি শুধু পুষ্টিতে সমৃদ্ধই নয়, তা মিষ্টি রেসিপিতেও চমক সৃষ্টি করতে পারে। আর স্বাদ যদি বলা যায়, তা কিছুটা নারকেল ও দুধের মিশ্রণে ক্রিমি, কিছুটা হালকা এবং অসাধারণ মৃদু। আজ আমরা জানব কীভাবে এই অপ্রত্যাশিত সবজিকে পায়েসে রূপান্তর করা যায়, এবং কেন একবার চেখে দেখলেই মন ভরে যাবে। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- ফুলকপি ১টি
- দুধ ২ লিটার
- ভাঙা বাসমতি চাল আধ কাপ
- কনডেন্সড মিল্ক আধা কাপ
- খেজুরের গুড় আধা কাপ
- এলাচ ৩-৪ টি
- দারুচিনি গুঁড়া ১ চা চামচ
- কিশমিশ ও বাদাম।
যেভারে তৈরি করবেন
প্রথমে ফুলকপি ছোট ছোট করে কেটে নিন। এরপর এক লিটার গরম করা দুধে চাল দিয়ে সেদ্ধ করতে বসিয়ে দিন। চাল সেদ্ধ হয়ে এলে আধা লিটার দুধ ও কেটে রাখা ফুলকপি মিশিয়ে আবারও জ্বাল দিন। সেদ্ধ হয়ে গুড়, আধা লিটার দুধ, দারুচিনি ও এলাচের গুঁড়া মিশিয়ে নাড়তে থাকুন। দুধ ঘন হয়ে এলে দিয়ে দিন কনডেন্সড মিল্ক। এরপর নাড়তে নাড়তে মিশিয়ে দিন বাদাম কুচি ও কিশমিশ। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো লোভনীয় ফুলকপির পায়েস।
