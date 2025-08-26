মোদক তৈরির সহজ রেসিপি
কলকাতার একটি জনপ্রিয় পিঠা হলো মোদক। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মোদক দিয়ে তারা মিষ্টিমুখ করে। এটা অনেকটা আমাদের দেশের পুলি পিঠার মতো। গতানুগতিক ধারার পুলি পিঠা থেকে ভিন্নভাবে কিছু বানাতে চাইলে মোদক বানাতে পারেন।
আসুন জেনে নেওয়া যাক মোদক কীভাবে বানাবেন -
উপকরণ
১. চালের গুঁড়া ১ কাপ
২. নারিকেল কোড়ানো ১ কাপ
৩. গুড় ১ কাপ
৪. পানি ১ কাপ
৫. এলাচ গুঁড়া আধা চা চামচ
৬. লবণ স্বাদমতো
৭. ঘি ১ চা চামচ
প্রস্তুত প্রণালি
প্রথমে কড়াইতে নারিকেল ও গুড় একসঙ্গে জ্বাল দিয়ে পুর তৈরি করে নিন। তাতে এলাচ গুঁড়া দিন। খেয়াল রাখবেন, নারিকেলে যেন পানি না থাকে। একেবারে শুকনো থাকবে নারিকেলের পুর।
এবার চালের গুঁড়ার সঙ্গে ঘি, লবণ ও পরিমাণমতো গরম পানি মিশিয়ে নরম ডো তৈরি করুন। তৈরি করা ডো থেকে ছোট ছোট অংশ নিয়ে গোল করে লেচি কেটে নিন। এবার প্রতিটি লেচির মধ্যে অল্প অল্প করে নারিকেলের পুর ভরে মোদকের আকার দিন।
এবার চুলায় একটি ছিদ্রযুক্ত ঢাকনা বা ভাপে দেওয়ার পাত্রে মোদকগুলো সাজিয়ে দিন। গরম ভাপে ২০ মিনিট সেদ্ধ করুন। চাইলে স্টিমারও দিতে পারেন। হয়ে গেলে নামিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার মোদক।
