বাড়িতে ডমিনোজের মতো পিৎজা বানানোর টিপস্

বাড়িতে ডমিনোজের মতো পিৎজা বানানোর টিপস্
বাসায় যতই মজাদার খাবার বানানো হোক, অনেকে চান স্বাদটা যেন রেস্টুরেন্টের মতো হয়। আপনিও যদি চান আপনার বড়িতে বানানো পিৎজার স্বাদ হোক ডমিনোজ বা নামি কোনো রেস্টেুরেন্টের মতো, তাহলে জেনে নিন কিছু কৌশল।
১. শুরু থেকে শুরু করুন
দোকান থেকে পিৎজা ডো মিক্স না কিনে বাড়িতে বানান। এতে ডো হবে ফ্রেশ ও ফ্লাফি।
২. রোলিং পিন নয়, হাত দিয়ে ছড়ান
হাতে ডো টেনে ছড়িয়ে নিন। এতে ডো-এর ভেতরের ছোট ছোট বাতাসের বুদবুদ নষ্ট হবে না, আর ক্রাস্টটা হবে হালকা ও ফ্লাফি।
৩. ডো-কে সময় দিন
তাড়াহুড়ো না করে ডো অন্তত কয়েক ঘণ্টা, সম্ভব হলে সারা রাত ফ্রিজে রেখে দিন। এতে ইস্ট ধীরে ধীরে কাজ করে, ডো-তে স্বাদ ও গন্ধ জমে ওঠে।
৪. বাইরেও রাখুন কিছুক্ষণ
ডে ফ্রিজে রাখার আগে ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রেখে দিন ৪৫ মিনিট।
৫. টমেটো সস পাতলা করবেন না
অতিরিক্ত পাতলা টমেটো সস ডো-টা ভিজিয়ে দেয়। তাই ঘন সস ব্যবহার করুন, অথবা চুলায় দিয়ে সসের পানি কমিয়ে নিন।
৬. ওভেন থেকে বের করেই ফিনিশিং টাচ দিন
পিৎজা ওভেন থেকে বের করার পর ওপরে অল্প অলিভ অয়েল, বাসিল বা গ্রেটেড পারমিজান চিজ ছড়িয়ে দিন। এতে সুগন্ধ ও স্বাদ দুটোই বাড়বে।
৭. বৈচিত্র্য আনতে পারেন টপিংয়ে
অনেক বেশি টপিং দিবেন না। পরিমাণমতো টপিং পুরো প্যানে ছড়িয়ে দিন, যেন কোনো স্লাইস বাদ না পড়ে। সেই সঙ্গে টপিংয়ের ধরনের ওপর নির্ভর করে আলাদা আলাদা সময়ে দেওয়া লাগতে পারে। মাংস জাজীত টপিং শুরুতেই দিন।
৮. সঠিক সময়ে চিজ দিন
চিজ অনেক সময় আগে দিলে তা গলে শুকিয়ে যায়। তাই শেষ কয়েক মিনিটে চিজ দিন, তাহলে গলে যাবে কিন্তু পুড়ে যাবে না।
৯. সঠিক ময়দা ব্যবহার করুন
সাধারণ ময়দার চেয়ে ব্রেড ফ্লাওয়ার বা উচ্চ প্রোটিনযুক্ত ময়দা পিৎজার জন্য ভালো। এতে গ্লুটেন বেশি থাকে, ফলে ডো হয় নরম ও ইলাস্টিক।
১০. ওভেন আগে থেকেই গরম করুন
পিৎজার বেশ খাস্তা করতে হলে ওভেন অন্তত ৩০-৪০ মিনিট আগে গরম করুন। সম্ভব হলে পিৎজা স্টোন বা স্টিল ব্যবহার করুন। এতে বেসটা দোকানের মতো ক্রিসপি হবে।
সূত্র: টেস্টি, কুচিনা ডোলচে
এএমপি/জিকেএস