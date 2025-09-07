ডায়েটে রাখতে পারেন লেমন চিকেন, রান্না করবেন যেভাবে

ডায়েটে রাখতে পারেন লেমন চিকেন, রান্না করবেন যেভাবে
অনেকেই ডায়েটে মুরগির মাংস খেয়ে থাকেন। ওজন কমানোর এই জার্নিতে মুরগির মাংস বেশ ভালো কাজ করে। তবে বেশি তেল-মসলা দিয়ে রান্না করা মুরগির মাংস অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠতে পারে। তাই ডায়েটে মুরগির মাংস রাখতে চাইলে অল্প মসলায় রান্না করা মাংস খেতে পারেন। তবে প্রতিদিন যদি চিকেন স্টু, গ্রিলড চিকেন খেতে ভালো না লাগে, তাহলে লেমন চিকেন খেতে পারেন। আপনার ডায়েটের স্বাদে আসবে ভিন্নতা।
আসুন জেনে নেওয়া যাক লেমন চিকেন কীভাবে রান্না করবেন -
উপকরণ
১. মুরগির মাংস আধা কেজি
২. টক দই ১ কাপ
৩. আদা-রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ
৪. লেবুর রস ২ টেবিল চামচ
৫. গোলমরিচ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ
৬. ধনিয়াপাতা কুচি ১ টেবিল চামচ
৭. মরিচ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ
৮. মাখন ১ টেবিল চামচ
৯. লবণ স্বাদমতো
প্রস্তুত প্রণালি
মুরগির টুকরা ভালো করে ধুয়ে নিন। এবার মাংসে দই, লবণ, গোলমরিচের গুঁড়া, লেবুর রস, মরিচ গুঁড়া দিয়ে মাখিয়ে ২০ মিনিট রেখে দিন। এরপর চুলায় প্যান বসিয়ে মাখন গরম করে আদা-রসুন বাটা দিয়ে ভালো করে ভেজে নিন। ভাজা হলে ম্যারিনেট করা মুরগির মাংস দিয়ে কষিয়ে নিন। কষানো হলে অল্প পানি দিয়ে মাংস ঢেকে রান্না করুন। মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে উপর থেকে ধনিয়াপাতা কুচি ছড়িয়ে ২ মিনিট রেখে দিন। এবার নামিয়ে গরম গরম লেমন চিকেন পরিবেশন করুন।
