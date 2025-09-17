স্বাস্থ্যকর পোলাও বানান ওটস দিয়ে

স্বাস্থ্যকর পোলাও বানান ওটস দিয়ে
আজকের ব্যস্ত জীবনে সকালের নাশতা বা রাতের খাবারে স্বাস্থ্যকর ও সহজ কিছু চাইলে ওটস পোলাও একদম পারফেক্ট। ওটসের সঙ্গে হালকা মসলার স্বাদ, সবজির পুষ্টি এবং ঘি-চিনাবাদামের ফ্লেভার মিশে এটি শুধু সুস্বাদু নয়, পুষ্টিকরও।
জেনে নিন কীভাবে বানাবেন ওটস পোলাও-
উপকরণ
১. রোলড ওটস ৩ কাপ
২. হলুদ ১/২ চা চামচ
৩. চিনাবাদাম ১/৪ কাপ
৪. সরিষা দানা ১ চা চামচ
৫. পেঁয়াজ কুঁচি ১টি
৬. শুকনা মরিচ ১টি
৭. কাঁচামরিচ ২টি
৮. ক্যাপসিকাম কুঁচি ১টার অর্ধেক
৯. ধনিয়াপাতা কুঁচি ২ টেবিল চামচ
১০. গাজর কুঁচি ১টি
১১. আলু কুঁচি করে কাটা ১ টি
১২. লেবুর রস ২ টেবিল চামচ
১৩. লবণ স্বাদমতো
১৪. ঘি এবং তেল প্রয়োজন অনুযায়ী
প্রস্তুত প্রণালী
প্রথমে কিছুটা গরম পানিতে ওটসগুলো ৪-৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। তারপর অতিরিক্ত পানি ছেঁকে ফেলে দিন।
এ বার প্যানে তেল গরম করে প্রথমে বাদামগুলো ভেজে তুলে রাখুন। তারপর ওই তেলেই এক টেবিল চামচ ঘি, শুকনা মরিচ এবং সরিয়া দিয়ে ফোঁড়ন দিন। সামান্য নাড়াচাড়া করে একে একে দিন পেঁয়াজ, মরিচ, আলু, গাজর ও ক্যাপসিকাম।
এবার সামান্য লবণ দিয়ে সবজিগুলো নেড়েচেড়ে ডেকে দিন। আলু আর গাজর নরম হয়ে আসলে কড়াইয়ে দিয়ে দিন ভিজিয়ে রাখা ওটস ও হলুদ।
এবার ভালোভাবে নেড়েচেড়ে প্রয়োজন মনে হরে সামান্য পানি দিয়ে ঢেকে দিন। কয়েক মিনিট রান্না হতে দিয়ে চুলা বন্ধ করে দিন। সবশেষে উপরে চিনাবাদাম, লেবুর রস, ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন মজাদার ওটস পোলাও।
সূত্র: আনন্দবাজার
এএমপি/জিকেএস