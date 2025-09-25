  2. লাইফস্টাইল

পূজায় চটজলদি তিলের নাড়ু বানাবেন যেভাবে

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৩৬ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নাড়ু (সাইমা বিভা)

 

সাইমা বিভা

শারদীয় দুর্গা উৎসবের সঙ্গে তিলের নাড়ু ও মুড়ির মোয়া যেন বাংলার আবহমান কালের ঐতিহ্যের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। আগে বাঙালি নারীরা অবসরে তিলের নাড়ু, মোয়া বানিয়ে রাখতেন এবং অতিথিদের খেতে দিতেন। বর্তমানে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে এইসব খাবার। তবে কুড়মুড়ে নাড়ু ও মোয়ার চাহিদা এখনো রয়েছে। মজাদার এসব নাড়ু, মোয়া তৈরি করা খুব সহজ। সামান্য উপকরণে বাড়িতে বানানো নাড়ু ও মোয়াতে আনা যায় নতুনত্ব।

আসুন জেনে নেওয়া যাক বাড়িতে তিলের নাড়ু বানাবেন যেভাবে-

  • উপকরণ

১. তিল ২ কাপ
২. চাল ভাজা আধা কাপ
৩. আখের গুড় ১ কাপ
৪. এলাচ গুঁড়া ১ চা চামচ

  • প্রস্তুত প্রণালি

প্রথমে একটি কড়াইতে তিলগুলো অল্প আঁচে সোনালি করে ভেজে নিন। ভাজা হলে নামিয়ে আলাদা করে রাখুন। এবার চাল আলাদা করে ভেজে ঠান্ডা করে তিলের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। এরপর একটি কড়াইতে আখের গুড় এবং খুব অল্প পানি মিশিয়ে গরম করুন। গুড় গলে গেলে আঁচ কমিয়ে নাড়তে থাকুন। সাদা এলাচ গুড়া দিয়ে অনবরত নাড়তে থাকুন।

আঠালো বা ক্যারামেলের মতো হয়ে এলে চুলা থেকে নামিয়ে ভেজে রাখা তিল ও চাল মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি ভালো করে মিশিয়ে কিছুটা ঠান্ডা হতে দিন। এবার হাতে ধরার মতো সহনীয় পর্যায়ে এলে হাতের তালুতে ঘি অথবা তেল মেখে দুই তালুর সাহায্যে গোল গোল আকারে নাড়ু তৈরি করে নিন। হয়ে গেলে শুকনো কাচের বয়ামে সারাবছরের জন্য সংরক্ষণ করুন। একই পদ্ধতিতে মুড়ির মোয়াও তৈরি করতে পারবেন।

  • টিপস

১. তিল ভাজার সময় খুব বেশি ভাজবেন না, এতে তেতো হয়ে যেতে পারে।
২. নাড়ুগুলো গরম থাকা অবস্থায় বানালে নাড়ুর আকার দিতে খুব সহজ হবে। পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে গেলে নাড়ুর আকার দেওয়া কঠিন।

