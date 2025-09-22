বাড়িতে ছানার পোলাও বানাবেন যেভাবে

বাড়িতে ছানার পোলাও বানাবেন যেভাবে
উৎসবের খাবারে পোলাও না হলে যেন ঠিকঠাক উৎসবের আমেজই আসে না। আমাদের দেশে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে পোলাওয়ের স্বাদে ভিন্নতা আনা হয়। পোলাও তো অনেক ধরনের খেয়েছেন। কখনো কি ছানার পোলাও খেয়েছেন? নামে পোলাও হলেও এটি এক প্রকার মিষ্টি। ছানা দিয়ে তৈরি এই মিষ্টি খেতেও খুব সুস্বাদু।
আসুন জেনে নেওয়া যাক বাড়িতে কীভাবে ছানার পোলাও তৈরি করবেন-
উপকরণ
১. ছানা ১ কাপ
২. চালের গুঁড়া ২ টেবিল চামচ
৩. চিনি ১ কাপ
৪. গুঁড়া দুধ ১ কাপ
৫. বেকিং পাউডার ১ চা চামচ
৬. ঘি ২ টেবিল চামচ
৭. পানি ১ কাপ
৮. দারুচিনি ১ টুকরা
৯. এলাচ ২টি
১০. তেল ২ কাপ (ভাজার জন্য)
প্রস্তুত প্রণালি
সিরা তৈরির জন্য প্রথমে একটি পাত্রে চিনি, পানি, দারুচিনি এবং এলাচ একসঙ্গে নিয়ে চুলায় জ্বাল দিন। পানি ভালোভাবে ফুটে উঠলেই চুলা বন্ধ করে দিন। অন্য একটি পাত্রে ছানা, চালের গুঁড়া, বেকিং পাউডার, গুঁড়া দুধ, ঘি দিয়ে ভালো করে মেখে নিন। ছানার ৪ ভাগ করে ৩ ভাগ পোলাও তৈরির জন্য নিয়ে বাকি ১ ভাগ ছোট ছোট মিষ্টি বানানোর জন্য আলাদা করে রাখুন।
চুলায় মাঝারি আঁচে তেল গরম দিন। তেল গরম হলে চালুনি বা চানাচুর তৈরির যন্ত্রে দিয়ে ছানার ঝুরি বানিয়ে তেলের মধ্যে ছাড়ুন। মচমচে হওয়ার আগেই-অর্থাৎ নরম থাকতে থাকতেই কড়াই থেকে তুলে আলাদা করে রাখুন। এভাবে সব ছানার ঝুরি ভেজে গরম সিরায় দিয়ে ১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন।
এবার বাকি ছানা দিয়ে ছোট ছোট মিষ্টি তৈরি করে তেলে লাল করে ভেজে নিন। মিষ্টিগুলো ভাজা হলে একটু ঠান্ডা করে নিয়ে গরম সিরায় ১০ মিনিট ফুটিয়ে নিন। এবার একটি প্লেটে ছানার ঝুরিগুলো ঢেলে নিয়ে, ওপরে ছোট ছোট মিষ্টিগুলো দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার ছানার পোলাও।
