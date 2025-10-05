কলার ব্যবহারে চুল হবে ঝলমলে
চুলের যত্নে স্পা করেন অনেকে। বিভিন্ন সময়ে ব্যস্ততার কারণে পার্লারে গিয়ে স্পা করার সময় থাকে না। চুলের ঝলমলে ভাব ফেরাতে শুধু শ্যাম্পু ব্যবহারে কাজ হয় না। তখন চুল রুক্ষ হয়ে পড়ে, খুশকির সমস্যা বেড়ে যায়। তবে এর সমাধান দিতে পারে কলা। চুলে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা, মসৃণভাব ও ঘনত্ব আনতে কলার বিকল্প নেই।
আসুন জেনে নেওয়া যাক কলা দিয়ে হেয়ার প্যাক কীভাবে বানাবেন-
১. কলা ও টকদইয়ের মিশ্রণ
চুলের যত্নে কলা এবং টকদই দারুণ জুটি। চুলকে মসৃণ ও নরম করতে কলা এবং টকদই ব্যবহার করতে পারেন। একটি বাটিতে দুটি পাকা কলা, পরিমাণমতো টকদই নিয়ে একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণটি চুলের গোড়ায় লাগিয়ে ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে দুইদিন এটি ব্যবহার করলে বেশ ভালো উপকার পাবেন।
২. কলা ও মধুর জাদুকারী প্যাক
চুলের সমস্যা দূর করতে কলার সঙ্গে মধুর ব্যবহারে সুন্দর হবে চুল। মাথার ত্বকের শুষ্কতা দূর করতে এটি বেশ ভালো কাজ করে। এই হেয়ার প্যাক বানাতে ১ টি পাকা কলা মিহি করে চটকে নিয়ে তার সঙ্গে ২ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণটি চুলে ১০ মিনিট লাগিয়ে রাখুন। শুকিয়ে গেলে ভালোভাবে শ্যাম্পু করে নিন। সপ্তাহে দুই দিন ব্যবহার করলে কয়েক দিনেই নিজেই চুলের পরিবর্তন বুঝতে পারবেন।
৩. কলা ও অ্যালোভেরার যুগলবন্দী
ত্বকের মতো চুলের যত্নেও অ্যালোভেরা খুব উপকারী। তাই কলার সঙ্গে অ্যালোভেরা ব্যবহার করে প্যাক বানিয়ে নিতে পারেন। ১ টি পাকা কলা চটকে নিয়ে তাতে ২ চা চামচ তাজা অ্যালোভেরার নির্যাস মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণটি চুলে লাগিয়ে ৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। এই হেয়ার প্যাকটি নিয়মিত ব্যবহারে চুলে আসবে আলাদা চমক।
সূত্র: হেলথ লাইন, বি বিউটিফুল ইন্ডিয়া, টাইমস অব ইন্ডিয়া
আরও পড়ুন
সিরাম স্ক্যাল্প ও চুলে কীভাবে ব্যবহার করবেন
পাম অয়েলে চুলের যত্ন
এসএকেওয়াই/জিকেএস