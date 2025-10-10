বেশি স্বাস্থ্যকরভাবে ডিম খাবেন যেভাবে
ডিমকে স্বাস্থ্যকর খাবার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একে বলা হয় সুপার ফুড। আমিষ ছাড়াও ডিমে মেলে দেহের প্রয়োজনীয় বহু পুষ্টি উপাদান। অন্যান্য প্রাণিজ আমিষের চেয়ে ডিমের দাম তুলনামূলক কম। এছাড়া ডিম দিয়ে ঝটপট তৈরি করে নেওয়া যায় যে কোনো পদ।
প্রোটিন ডায়েটে ডিম খেলে দ্রুত ওজন কমে। স্বাস্থ্যকর বলে কি যে কোনো খাবারের সঙ্গে ডিম খাওয়া যায়। পুষ্টিবিদরা বলেন, ডিমের সঙ্গে অনেক খাবার খাওয়া ঠিক নয়।
স্বাস্থ্যকর খাবারে ‘ফুড কম্বিনেশন’ বলে একটি কথা আছে। কোনো খাবারের সঙ্গে কোনটি খেলে উপকারে পাওয়া যাবে, তার কিছু নিয়ম আছে। যেমন, ওট্স বা রাগি খেলে তার সঙ্গে সবুজ শাকসবজি খাওয়া ভালো। ঠিক তেমনি ডিমের সঙ্গে যা খুশি খাওয়া যাবে না। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। ডিমের সঙ্গে কোন কোন খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যকর, তা জেনে নিয়ে খেতে হবে।
আসুন জেনে নেওয়া যাক ডিমের সঙ্গে কী কী খেলে বেশি উপকার পাবেন-
- ১. ডিমের সঙ্গে পালং শাক
ডিমের সঙ্গে পালং শাকের খুব ভালো ‘কম্বিনেশন’। এই দুটি একসঙ্গে খেলে ভিটামিন, প্রোটিন, ফাইবার ও আয়রনের ঘাটতি পূরণ হবে। পালং শাকে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম এবং ভিটামিন এ প্রচুর পরিমাণে থাকে। ডিমে ভিটামিন বি-১২ এবং ভিটামিন ডি থাকে। সকালের নাস্তায় পালং দিয়ে অমলেট অথবা ডিম-পালং দিয়ে স্যান্ডউইচ করে খেতে পারেন। এতে ডিমের পুষ্টিগুণ বেড়ে পেট ভরা থাকবে।
- ২. ডিমের সঙ্গে টমেটো
টমেটোর মধ্যে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান থাকে, যা শরীরের জন্য উপকারী। এটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ। ডিমের সঙ্গে টমেটো মিলে গেলে ভিটামিন ও ফাইবার পরিপূর্ণ থাকবে। পাশাপাশি অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট লাইকোপিন প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যাবে।
- ৩. ডিমের সঙ্গে মাশরুম
যারা ওজন কমাতে চান, তারা ডিমের সঙ্গে মাশরুম যুক্ত করে খেতে পারেন। ডিম সঙ্গে মাশরুম যোগ করলে শক্তিশালী প্রোটিন পাওয়া যায়। তাই ডিমের সঙ্গে মাশরুম খেলে শরীরের প্রোটিন, ভিটামিন, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের চাহিদা পূরণ হবে। এছাড়া ডিমের স্বাদও বৃদ্ধি পাবে।
সূত্র : আমেরিকান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এনভায়রনমেন্টাল হেলথ সায়েন্সেস,হেলথলাইন
