চায়ের সঙ্গী হোক শাপলা ডাটার বড়া

চায়ের সঙ্গী হোক শাপলা ডাটার বড়া
বিকেলে হেমন্তের হালকা বাতাসে গরম চায়ের সঙ্গে কিছু মুচমুচে নাস্তা না হলে যেন জমেই না। গ্রামের জলাশয়ে সহজলভ্য শাপলা ডাটা দিয়েই তৈরি করা যায় এক ভিন্ন স্বাদের নাস্তা — শাপলা ডাটার বড়া। এখন শহরের বাজারেও পাওয়া যায় লম্বা লম্বা তাজা ডাটাসহ শাপলা।
বাইরে মচমচে, ভেতরে নরম এই বড়া তৈরি হয় একদম সাধারণ উপকরণে। চাইলে বিকেলের নাস্তা বা অতিথি আপ্যায়ন—দুই ক্ষেত্রেই এটি হতে পারে দারুণ একটি পদ।
- উপকরণ
১. শাপলা ডাটা কুচি ৩ কাপ
২. মসুর ডাল বাটা ১ কাপ
৩. কর্নফ্লাওয়ার বা চালের গুঁড়া ২ টেবিল চামচ
৪. কাচা মরিচ কুচি ১ টেবিল চামচ
৫. পেয়াজ কুচি ১ কাপ
৬. হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ
৭. মরিচ গুঁড়া আধা চামচ
৮. জিরার গুঁড়া ১ চা চামচ
৯. ধনিয়া গুঁড়া ১ চা চামচ
১০. লবণ পরিমাণ মত
১১. চিনি আধা চা চামচ
১২. ধনিয়া পাতা কুচি ২ টেবিল চামচ
১৩. তেল ভাজার জন্য
শাপলা কলি। ছবি/এআই
- প্রস্তুত প্রণালী
প্রথমে শাপলা ডাটার আঁশ ফেলে ভাল করে ধুয়ে ছোট ছোট কুচি করে কেটে নিন। এবার কুচানো ডাটার সঙ্গে বাকি সব উপকরণ দিয়ে ভাল করে মেখে নিন।
মাখানো হয়ে গেলে চুলায় মাঝারি আঁচে একটি কড়াই বসিয়ে তাতে তেল গরম করে নিন। গরম তেলে মিশ্রণটি পেয়াজু বা বড়ার আকারে কয়েকটি করে দিয়ে দিন। ডুবো তেলে এপিঠ ওপিঠ সোনালি করে ভেজে সসের সঙ্গে সাজিয়ে পরিবেশন করুন মুচমুচে মজাদার শাপলা ডাটার বড়া।
সূত্র: হাপুস গাপুস
