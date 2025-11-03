  2. লাইফস্টাইল

বোল্ড ফ্যাশনে নজরকাড়া বং সুন্দরী এনা সাহা

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৩৪ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: অভিনেত্রী এনা সাহার ইনস্টাগ্রাম থেকে নেওয়া

গ্ল্যামার, আত্মবিশ্বাস আর সাহসিকতা-এই তিন শব্দই যেন একত্রে মেলে অভিনেত্রী এনা সাহার নাম শুনলেই। খুব অল্প বয়সেই অভিনয়ের জগতে যাত্রা শুরু করেছিলেন তিনি। তখন থেকেই টলিপাড়ায় নিজের অবস্থান তৈরি করেছেন প্রতিভা ও পরিশ্রমে। কিন্তু এনা শুধু অভিনয়েই সীমাবদ্ধ নন; আজ তিনি ফ্যাশনের ভাষায় এক অনন্য নাম, যার প্রতিটি স্টাইল নতুন করে সংজ্ঞায়িত করে বোল্ডনেস আর এলিগ্যান্সকে।

ছোট পর্দায় সিরিয়ালের মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করার পর এনা একের পর এক ছবিতে অভিনয় করেছেন, তৈরি করেছেন নিজের ভক্তগোষ্ঠী।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তিনি নিজের প্রযোজনা সংস্থা নিয়ে ব্যস্ত-নতুন গল্প, নতুন প্রতিভা নিয়ে কাজ করছেন তিনি। তবে ক্যামেরার পেছনে যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, ক্যামেরার সামনে এনার উপস্থিতি সবসময়ই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢুঁ মারলেই চোখে পড়ে তাঁর রঙিন জগৎ-কখনও সরল অথচ এলিগ্যান্ট, আবার কখনও সাহসী ও এক্সপেরিমেন্টাল। প্রতিটি ছবিতেই আলাদা এক এনা, আলাদা এক মেজাজ।

একবার তাকে দেখা যায় লাল কো-অর্ড সেটে, ফুলস্লিভ ক্রপ টপ আর হাই-ওয়েস্ট স্কার্টে ঝলমলে এক উপস্থিতি।

রেড কালার সবসময়ই এনার আত্মবিশ্বাসের প্রতীক, যা তার ত্বকের উজ্জ্বলতার সঙ্গে তৈরি করে নিখুঁত সামঞ্জস্য।

ফ্যাশনপ্রেমী এনা জানেন ফুলেল পোশাকের আবেদন কখনও পুরোনো হয় না। এক পোস্টে তাকে দেখা গেছে ফ্লোরাল স্ট্র্যাপলেস টপ আর স্কার্টে, যা নিঃসন্দেহে গ্রীষ্মের জন্য পারফেক্ট এক রোমান্টিক লুক।

হালকা ওয়েভি চুল আর ন্যুড মেকআপে তিনি যেন জীবন্ত এক বসন্ত।

অন্য এক ফ্রেমে তিনি হয়েছেন একেবারে ফুলকন্যা, ফুলস্লিভ ফুলেল ড্রেসে। নরম কাপড়, মৃদু রঙ আর হাসির ছোঁয়ায় এনা যেন সাদামাটার মধ্যেও রাজকীয়।

লাল পোশাকে এনা মানেই এক অন্যরকম চার্ম। অল রেড লুকে তিনি যেন আগুনের মতো দীপ্ত। ক্রপ টপ থেকে ফ্লেয়ার স্কার্ট, সব জায়গাতেই তার উপস্থিতি একদম নিখুঁত। তার ফ্যাশন সেন্সে বোঝা যায়, সাহস আর রুচির সুন্দর মেলবন্ধনই আসলে সত্যিকারের স্টাইল।

রুশড মিনি ড্রেসের ওপর ফিউশন স্টাইল কেপ, এনাকে এই লুকে দেখে মনে হয় তিনি জানেন কীভাবে ওয়েস্টার্ন ও ইন্ডিয়ান ফ্যাশনের মিশেলে তৈরি হয় নতুন ট্রেন্ড। লেয়ারড আউটফিট এখন ফ্যাশন দুনিয়ার হট চয়েস, আর এনা সেটাকেই করেছেন আরও গ্রহণযোগ্য।

সাদার আবেদন কখনও ম্লান হয় না, আর এনার সাদা পোশাকের লুক তার প্রমাণ। তিনি বেছে নিয়েছেন স্যাটিনের স্লিপ ড্রেস, ওপরে নেটের ফুলস্লিভ শ্রাগ। এই কম্বিনেশন একদিকে মার্জিত, অন্যদিকে হালকা রোমান্টিক আবেদনও তৈরি করে।

ছুটির দিনে সমুদ্রের ধারে তোলা ছবিগুলোয় এনা যেন আরও মুক্ত, আরও নিজের মতো। হলুদ আউটফিটের সঙ্গে পার্পেল হেয়ারস্টাইল এই বৈচিত্র্যময় রঙের মিশ্রণ তার লুককে করে তুলেছে একেবারে ফ্যাশন স্টেটমেন্ট। সূর্যের আলো, নোনাজল আর এনার আত্মবিশ্বাসী হাসি-সব মিলিয়ে যেন জীবন্ত এক পোস্টকার্ড।

ফ্যাশনে এনা সাহার সবচেয়ে বড় শক্তি হলো এক্সপেরিমেন্ট করার সাহস। কখনও নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের বাইরে গিয়েও তিনি তৈরি করেন নতুন ট্রেন্ড, যা তরুণ প্রজন্মের কাছে হয়ে ওঠে অনুপ্রেরণা। তার পোশাক, অ্যাকসেসরিজ এমনকি হেয়ারস্টাইলেও ফুটে ওঠে ব্যক্তিত্বের ছাপ।

জেএস/

