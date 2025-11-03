  2. লাইফস্টাইল

রোমান্টিক সাজে অপরূপ তানজিন তিশা

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১৫ এএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: অভিনেত্রী তানজিন তিশার ফেসবুক থেকে নেওয়া

নরম আলো, পুলের ধারে হালকা বাতাস আর চারপাশে এক শান্ত সৌন্দর্যের আবহ সেই মায়াবী পরিবেশে যেন নিজের মতো করে ফুটে উঠেছেন তানজিন তিশা। হালকা গোলাপি রঙের অফ-শোল্ডার গাউনটি যেন তার ব্যক্তিত্বের কোমল দিকটাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। একে বলা চলে রঙ আর মেজাজের এক নিখুঁত মেলবন্ধন।

সাটিন কাপড়ের ঝলমলে গঠন, মোলায়েম ছোঁয়া আর প্রবাহিত কাটিং পোশাকটিকে দিয়েছে এক রাজকীয় ছোঁয়া। অফ-শোল্ডার ডিজাইনটি পুরো লুকটাকে করেছে রোমান্টিক ও নারীত্বময়।

পোশাকের কোমরবন্ধের নিখুঁত প্লিট আর নিচের দিকে ঢেউ খেলানো অংশ যেন জলরেখার মতো বয়ে গেছে পুলের ধারে।

তিশার মেকআপটিও এখানে দারুণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। হালকা পিঙ্ক টোনের ব্লাশ, নিখুঁত শেডের লিপস্টিক এবং চোখে নরম কিন্তু গভীর আইলাইনার তার মুখের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে করেছে আরও স্পষ্ট।

চুলের স্নিগ্ধ আপডো হেয়ারস্টাইল এবং কানে হালকা ঝুলন্ত দুল লুকটিকে দিয়েছে রাজকন্যাসুলভ পরিপূর্ণতা।

অ্যাকসেসরিজে মিতব্যয়ীতা ছিল তার স্টাইলের মূল কথা। শুধু একটি সিলভার ঘড়ি, সূক্ষ্ম নেকলেস আর একটি সবুজ পাথরের আংটি-এই তিনটিই তার সাজকে করেছে মার্জিত অথচ আকর্ষণীয়।

তিশার এই পুরো উপস্থিতি যেন বলে ফ্যাশন মানে কেবল পোশাক নয়, বরং একধরনের অনুভূতির প্রকাশ। প্যাস্টেল রঙের মায়া, সাটিনের মসৃণতা আর নারীর আত্মবিশ্বাস সব মিলেই তৈরি হয়েছে এক আধুনিক অথচ রোমান্টিক স্টাইল স্টেটমেন্ট।

তার পোশাক, সাজ আর ভঙ্গিমা একসঙ্গে মিশে গেছে এমনভাবে, যা একদিকে বিলাসিতার ছোঁয়া রাখে, আবার অন্যদিকে সহজাত সৌন্দর্যের আবেশ ছড়ায়।

