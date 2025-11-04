হট পিংকে ঝলমলে সুস্মিতা
টালিউডের ঝলমলে দুনিয়ায় নিজের অবস্থান দৃঢ় করে তুলেছেন অভিনেত্রী সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়। সৌন্দর্য, আত্মবিশ্বাস আর অভিনয়-এই তিনের মিশেলে তৈরি তার আলাদা আভা। পরিচালক সৃজিত মুখার্জির সঙ্গে সম্পর্কের গুঞ্জন নিয়ে মাঝে-মধ্যেই আলোচনায় থাকলেও, এখন তিনি মনোযোগ দিচ্ছেন কেবল নিজের ক্যারিয়ার আর কাজের প্রতি।
ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রী হয়েও ২০১৯ সালে মডেল হিসেবে পথচলা শুরু করেন সুস্মিতা। শুরুতেই নজর কাড়েন তার আত্মবিশ্বাসী উপস্থিতি ও ফ্যাশন সেন্সে। মাত্র দুই বছর পর ২০২১ সালে ‘প্রেম টেম’ ছবির মাধ্যমে বড় পর্দায় আত্মপ্রকাশ ঘটে তার। এরপর থেকে ছোট ও বড় পর্দা দুই জায়গাতেই নিয়মিত কাজ করে টালিউডে জনপ্রিয় মুখ হয়ে উঠেছেন তিনি। এমনকি দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমাতেও তার পদচিহ্ন পড়েছে।
ফ্যাশনের প্রতি তার ভালোবাসা বরাবরই স্পষ্ট। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়মিত নিজের নতুন লুক, ফটোশুট আর স্টাইলিংয়ের ছবি শেয়ার করেন অনুরাগীদের সঙ্গে। সম্প্রতি তার হট পিংক লুকের ছবিগুলো ঝড় তুলেছে নেটদুনিয়ায়।
এই নতুন ফটোশুটে সুস্মিতাকে দেখা গেছে ব্ল্যাক মিনি ড্রেসের ওপর পরা হট পিংক থ্রিডি টেক্সচার্ড জ্যাকেটে, যেন ফুলের পাপড়ি মেলে তৈরি এক রঙিন সৌন্দর্য। পায়ে মিলিয়ে গোলাপি টাইটস আর ফুশিয়া হিল, এক রঙের নানা শেডে গড়া নিখুঁত মনোক্রোম লুক।
মেকআপে মূল আকর্ষণ ঠোঁট, ডিপ রোজ ম্যাট লিপস্টিক এনে দিয়েছে সাহসী আবেদন। চোখে হালকা মাসকারা আর রঙিন লেন্সে ফুটে উঠেছে এক ভিন্ন উজ্জ্বলতা। হেয়ারস্টাইলে মেসি বান আর ফ্রিঞ্জ, যা পুরো লুকটিকে দিয়েছে এক মনোরম ছোঁয়া।
রং, টেক্সচার আর আত্মবিশ্বাস-এই তিন উপাদানে গড়া এই লুক যেন সুস্মিতার ব্যক্তিত্বেরই প্রতিচ্ছবি। সাহসী অথচ কোমল, আধুনিক অথচ নারীত্বে ভরা এক ফ্রেমে বোল্ডনেস আর আর্টের নিখুঁত সমন্বয়।
