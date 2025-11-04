ফ্লোরাল শাড়িতে মায়াবী সাফা কবির

ফ্লোরাল শাড়িতে মায়াবী সাফা কবির
সবসময়ই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য আর অনাবিল আভায় মুগ্ধ করেন অভিনেত্রী সাফা কবির। তবে এবার তিনি হাজির হয়েছেন আরও পরিমিত অথচ রাজকীয় এক রূপে-ঝলমলে অলিভ টোনের শাড়িতে। সাম্প্রতিক ফটোশুটে তার এই শাড়ির লুক যেন সৌন্দর্যের নতুন সংজ্ঞা লিখেছে।
ফ্লোরাল প্রিন্টের হালকা অলিভ বেসে সূক্ষ্ম হাতে করা সোনালি, ফিরোজা, সবুজ ও কপার টোনের এমব্রয়ডারি। তার ওপর ছড়িয়ে থাকা সিকুইনের ঝলক যেন সকালের সূর্যালোকের মতো কোমল অথচ দীপ্ত। শাড়িটির প্রতিটি ভাঁজেই যেন মিশে আছে সৌন্দর্যের পরিশীলিত নান্দনিকতা।
সঙ্গে মানানসই লাইম অলিভ রঙের স্লিভলেস হাই-নেক ব্লাউজে সোনালি জড়িসুতা আর সূক্ষ্ম সিকুইনের কাজ যুক্ত হয়ে দিয়েছে নিখুঁত রাজকীয় ফিনিশ। পুরো সাজেই ধরা দিয়েছে নারীত্বের এক নরম অথচ শক্তিশালী প্রকাশ।
মেকআপেও রয়েছে প্রশংসার ছোঁয়া। সিগনেচার লুক বাই সামিয়ার হাতে গড়া গ্ল্যাম মেকওভারে সাফার মুখে ফুটে উঠেছে প্রাকৃতিক দীপ্তি।
শিমারি আইশ্যাডো ও নিখুঁত কাজলে চোখে এসেছে গভীরতা, গ্লসি ঠোঁটে ফুটে উঠেছে কোমল আবেদন। হালকা ব্লাশ অন ও হাইলাইটারে তার মুখ যেন উজ্জ্বল এক আলোর প্রতিচ্ছবি।
চুল ছেড়ে রাখা ঢেউখেলানো ভঙ্গিতে, কানে সবুজ ড্রপ ইয়াররিং, হাতে সোনালি ব্রেসলেট ও ঘড়ি সব মিলিয়ে সাফার উপস্থিতি একেবারে সম্পূর্ণ। সরলতার মধ্যে গ্ল্যামার, ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মিশেল এই লুকে সাফা কবির যেন নিজেই হয়ে উঠেছেন এক চলমান শিল্পকর্ম।
অলিভ শাড়ির এই আভায় তিনি শুধু সাজেননি, বরং বুনেছেন রুচি, সৌন্দর্য আর আত্মবিশ্বাসের গল্প।
জেএস/