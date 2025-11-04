  2. লাইফস্টাইল

ফ্লোরাল শাড়িতে মায়াবী সাফা কবির

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৫০ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
ফ্লোরাল শাড়িতে মায়াবী সাফা কবির
ছবি: অভিনেত্রী সাফা কবিরের ইনস্টাগ্রাম থেকে

সবসময়ই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য আর অনাবিল আভায় মুগ্ধ করেন অভিনেত্রী সাফা কবির। তবে এবার তিনি হাজির হয়েছেন আরও পরিমিত অথচ রাজকীয় এক রূপে-ঝলমলে অলিভ টোনের শাড়িতে। সাম্প্রতিক ফটোশুটে তার এই শাড়ির লুক যেন সৌন্দর্যের নতুন সংজ্ঞা লিখেছে।

ফ্লোরাল শাড়িতে মায়াবী সাফা কবির

ফ্লোরাল প্রিন্টের হালকা অলিভ বেসে সূক্ষ্ম হাতে করা সোনালি, ফিরোজা, সবুজ ও কপার টোনের এমব্রয়ডারি। তার ওপর ছড়িয়ে থাকা সিকুইনের ঝলক যেন সকালের সূর্যালোকের মতো কোমল অথচ দীপ্ত। শাড়িটির প্রতিটি ভাঁজেই যেন মিশে আছে সৌন্দর্যের পরিশীলিত নান্দনিকতা।

ফ্লোরাল শাড়িতে মায়াবী সাফা কবির

সঙ্গে মানানসই লাইম অলিভ রঙের স্লিভলেস হাই-নেক ব্লাউজে সোনালি জড়িসুতা আর সূক্ষ্ম সিকুইনের কাজ যুক্ত হয়ে দিয়েছে নিখুঁত রাজকীয় ফিনিশ। পুরো সাজেই ধরা দিয়েছে নারীত্বের এক নরম অথচ শক্তিশালী প্রকাশ।

ফ্লোরাল শাড়িতে মায়াবী সাফা কবির

মেকআপেও রয়েছে প্রশংসার ছোঁয়া। সিগনেচার লুক বাই সামিয়ার হাতে গড়া গ্ল্যাম মেকওভারে সাফার মুখে ফুটে উঠেছে প্রাকৃতিক দীপ্তি।

ফ্লোরাল শাড়িতে মায়াবী সাফা কবির

শিমারি আইশ্যাডো ও নিখুঁত কাজলে চোখে এসেছে গভীরতা, গ্লসি ঠোঁটে ফুটে উঠেছে কোমল আবেদন। হালকা ব্লাশ অন ও হাইলাইটারে তার মুখ যেন উজ্জ্বল এক আলোর প্রতিচ্ছবি।

ফ্লোরাল শাড়িতে মায়াবী সাফা কবির

চুল ছেড়ে রাখা ঢেউখেলানো ভঙ্গিতে, কানে সবুজ ড্রপ ইয়াররিং, হাতে সোনালি ব্রেসলেট ও ঘড়ি সব মিলিয়ে সাফার উপস্থিতি একেবারে সম্পূর্ণ। সরলতার মধ্যে গ্ল্যামার, ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মিশেল এই লুকে সাফা কবির যেন নিজেই হয়ে উঠেছেন এক চলমান শিল্পকর্ম।

ফ্লোরাল শাড়িতে মায়াবী সাফা কবির

অলিভ শাড়ির এই আভায় তিনি শুধু সাজেননি, বরং বুনেছেন রুচি, সৌন্দর্য আর আত্মবিশ্বাসের গল্প।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

বোল্ড ফ্যাশনে নজরকাড়া বং সুন্দরী এনা সাহা

বোল্ড ফ্যাশনে নজরকাড়া বং সুন্দরী এনা সাহা

রোমান্টিক সাজে অপরূপ তানজিন তিশা

রোমান্টিক সাজে অপরূপ তানজিন তিশা

রেট্রো ক্যাট ফোন হাতে ভাবনার স্পুকি গ্ল্যাম

রেট্রো ক্যাট ফোন হাতে ভাবনার স্পুকি গ্ল্যাম

রোমান্সের রাজা থেকে টাইমলেস ট্রেন্ডসেটার শাহরুখ খান

রোমান্সের রাজা থেকে টাইমলেস ট্রেন্ডসেটার শাহরুখ খান

রূপ, স্টাইল আর গ্ল্যামারে মুগ্ধতা ছড়ানো এক অধ্যায়

রূপ, স্টাইল আর গ্ল্যামারে মুগ্ধতা ছড়ানো এক অধ্যায়