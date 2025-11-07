প্রতিদিন দুপুরে ঘুম থেকে উঠলে বাড়ে রোগের ঝুঁকি

প্রতিদিন দুপুরে ঘুম থেকে উঠলে বাড়ে রোগের ঝুঁকি
বর্তমান ব্যস্ত জীবনে রাতে দেরি করে ঘুমানো যেন এক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। স্মার্টফোন, সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা কাজের চাপে অনেকেই গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন। ফলে সকালে ঘুম থেকে না উঠে অনেকে দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকেন। প্রতিদিনের এই অভ্যাস শরীরে ফেলতে পারে গুরুতর প্রভাব।
বিশেষজ্ঞদের মতে, টানা ছয় মাস প্রতিদিন দুপুর পর্যন্ত ঘুমালে শরীরের সার্কেডিয়ান রিদম বা জীবনচক্র পুরোপুরি পাল্টে যেতে পারে। এতে ঘুমের চক্র, হরমোন এবং বিপাক ক্রিয়ার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।
মুম্বাইয়ের পারেলের গ্লেনেগলস হাসপাতালের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. মঞ্জুষা আগরওয়াল জানান, প্রতিদিন রাতে ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা ঘুমানো জরুরি। ঘুমের এই স্বাভাবিক ধারা ব্যাহত হলে দেখা দিতে পারে নানা শারীরিক সমস্যা।
পর্যাপ্ত ঘুম না হলে ‘সোশ্যাল জেটল্যাগ’(দিনের কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে অসুবিধা) -এর মতো সমস্যা দেখা দেয়, ফলে দিনের ব্যস্ত সময়ে অনেকের ঝিমুনি আসে, মনোযোগ কমে যায় এবং কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।
এছাড়া নিয়মিত দেরিতে ঘুম থেকে উঠলে সকালের সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসা হয় না, যা শরীরের ঘড়িকে দুর্বল করে দেয়। ফলে খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপনের ধরণে পরিবর্তন আসে- রাতে বেশি নাস্তা করা, দিনের বেলা কম ব্যায়াম করা, ওজন বৃদ্ধি, ইনসুলিন প্রতিরোধ এবং ক্ষুধা হরমোনের অস্বাভাবিকতা তৈরি হয়।
মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও প্রভাব পড়ে। দেখা দিতে পারে খিটখিটে মেজাজ, ক্লান্তি, বিষণ্ণতা এবং রাতে অতিরিক্ত ক্ষুধা, যা ওজন বাড়াতে সাহায্য করে।
ডা. আগরওয়াল আরো জানিয়েছেন, অনিয়মিত ঘুমের কারণে হৃদরোগের ঝুঁকিও বাড়তে পারে। এছাড়া দিনের বেলায় কম রোদে থাকা, কাজের অসুবিধা এবং রুটিনের অভাবে শরীরে ভিটামিন-ডিয়ের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।
চিকিৎসকদের পরামর্শ, যদি দুপুর পর্যন্ত ঘুমানো অভ্যাসে পরিণত হয় বা দিনের বেলায় অতিরিক্ত ঘুম পায়, কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়, তাহলে দেরি না করে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
নিয়মিত দেরি করে ঘুমানো এবং দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকা শুধু ক্লান্তি নয়, শরীরের সামগ্রিক ছন্দকেও নষ্ট করে দেয়। এতে মনোযোগ কমে যায় এবং দীর্ঘমেয়াদে হৃদরোগসহ নানা জটিলতার ঝুঁকি বাড়ে। তাই সুস্থ থাকতে চাইলে সময়মতো ঘুমানো এবং সকালে উঠে সূর্যের আলোয় কিছুক্ষণ সময় কাটানো অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। নিয়মিত জীবনযাপনই পারে শরীর ও মন দুটোই সতেজ রাখতে।
সূত্র: দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস
